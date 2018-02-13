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Суд продовжив арешт підозрюваним у вбивстві Вороненкова

Вівторок, 13 лютого 2018, 20:27

Голосіївський районний суд Києва продовжив на два місяці запобіжний захід у вигляді тримання під вартою Олександру Лосю та Ярославу Тарасенку, яких підозрюють у причетності до вбивства екс-депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова.

Про це повідомила прес-служба прокуратури міста Києва у Facebook.

"За клопотанням прокуратури міста Києва Голосіївський районний суд столиці продовжив безальтернативний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою двом співвиконавцям вбивства екс-депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова. За рішенням суду строк тримання під вартою продовжено ще на 60 діб", - йдеться у повідомленні.

Обом чоловікам повідомлено про підозру за п. 12 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство, вчинене за попередньою змовою, групою осіб) КК України.

Як відомо, 23 березня 2017 року біля готелю "Прем’єр Палас" у центрі Києва розстріляли екс-депутата Держдуми Росії Дениса Вороненкова, який отримав українське громадянство.

Поранений охоронець Вороненкова підстрелив нападника. Убивцею виявився екс-боєць батальйону "Донбас" Павло Паршов – він помер у лікарні.

16 червня у Павлограді затримали активіста Ярослава Тарасенка, який був знайомий із Паршовим і якого підозрюють у співучасті в резонансному вбивстві (ч. 2 ст. 115 ККУ). Слідчі вважають, що Тарасенко привіз кілера під готель.  

Вороненков був свідком у справі про зраду екс-президента України Віктора Януковича.

Українська правда

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Теми: судвбивствоВороненковкримінал
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