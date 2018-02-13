Суд продлил арест подозреваемым в убийстве Вороненкова

Голосеевский районный суд Киева продлил на два месяца меру пресечения в виде содержания под стражей Александру Лосю и Ярославу Тарасенко, которых подозревают в причастности к убийству экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры города Киева в Facebook.

"По ходатайству прокуратуры города Киева Голосеевский районный суд столицы продолжил безальтернативную меру пресечения в виде содержания под стражей двум соисполнителям убийства экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова. По решению суда срок содержания под стражей продлен еще на 60 суток", - говорится в сообщении.

Обоим мужчинам сообщено о подозрении по п. 12 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство, совершенное по предварительному сговору группой лиц) УК Украины.

Как известно, 23 марта 2017 года около гостиницы "Премьер Палас" в центре Киева расстреляли экс-депутата Госдумы России Дениса Вороненкова, который получил украинское гражданство.

Раненый охранник подстрелил напавшего. Убийцей оказался экс-боец батальона "Донбасс" Павел Паршов – он умер в больнице.

16 июня в Павлограде задержали активиста Ярослава Тарасенко, который был знаком с Паршовым и подозревается в соучастии в резонансном убийстве (ч. 2 ст. 115 УК). Следователи считают, что Тарасенко привез киллера под гостиницу.

Вороненков был свидетелем по делу об измене экс-президента Украины Виктора Януковича.