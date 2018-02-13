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Порошенко зателефонував Путіну з нагоди річниці "Мінська" - ЗМІ

Вівторок, 13 лютого 2018, 23:51
Порошенко зателефонував Путіну з нагоди річниці Мінська - ЗМІ

Президенти обговорили звільнення українських військових на окупованих територіях.

Про це повідомляє "DT.UA" з посиланням на власні джерела.

За інформацією видання, розмова була некороткою і відбулася за ініціативи української сторони. 

Приводом до неї стала третя річниця укладення других Мінських домовленостей.

Прес-служба Адміністрації президента України підтвердила "DT.UA" факт розмови.

"Президент України провів телефонну розмову з президентом Росії для активізації звільнення українських заручників, зокрема обміну полонених прикордонників та звільнення українських військових на окупованих територіях", - повідомили у прес-службі.

"Також було обговорено порядок денний зустрічі міністрів закордонних справ країн Нормандської четвірки, яка запланована на 16 лютого в Мюнхені. Телефонна розмова відбулася у координації з європейськими партнерами по Нормандському формату та американськими союзниками", - додали в АП.

Як відомо, остання телефонна розмова лідерів країн "Нормандської четвірки" відбулася 24 липня 2017 року.

У ній взяли участь президент України Петро Порошенко, президент РФ Володимир Путін, президент Франції Еммануель Макрон та федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель.

Теми: ПорошенкоПутінМінські угодинормандський форматДонбас
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