Порошенко позвонил Путину по случаю годовщины "Минска" - СМИ

Президенты обсудили освобождение украинских военных на оккупированных территориях.

Об этом сообщает "ZN.UA" со ссылкой на источники.

По информации издания, разговор был некоротким и состоялcя по инициативе украинской стороны.

Поводом для него стала третья годовщина заключения вторых Минских договоренностей.

Пресс-служба Администрации президента Украины подтвердила "ZN.UA" факт разговора.

"Президент Украины провел телефонный разговор с президентом России для активизации освобождения украинских заложников, в том числе обмена пленных пограничников и освобождения украинских военных на оккупированных территориях", - сообщили в пресс-службе.

"Также была обсуждена повестка дня встречи министров иностранных дел стран Нормандской четверки, которая запланирована на 16 февраля в Мюнхене. Телефонный разговор состоялся в координации с европейскими партнерами по Нормандскму формату и американскими союзниками", - добавили в АП.

Как известно, последний телефонный разговор лидеров стран "Нормандской четверки" состоялся 24 июля 2017 года.

В нем приняли участие президент Украины Петр Порошенко, президент России Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель.