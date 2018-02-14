Порошенко позвонил Путину по случаю годовщины "Минска" - СМИ
Президенты обсудили освобождение украинских военных на оккупированных территориях.
Об этом сообщает "ZN.UA" со ссылкой на источники.
По информации издания, разговор был некоротким и состоялcя по инициативе украинской стороны.
Поводом для него стала третья годовщина заключения вторых Минских договоренностей.
Пресс-служба Администрации президента Украины подтвердила "ZN.UA" факт разговора.
"Президент Украины провел телефонный разговор с президентом России для активизации освобождения украинских заложников, в том числе обмена пленных пограничников и освобождения украинских военных на оккупированных территориях", - сообщили в пресс-службе.
"Также была обсуждена повестка дня встречи министров иностранных дел стран Нормандской четверки, которая запланирована на 16 февраля в Мюнхене. Телефонный разговор состоялся в координации с европейскими партнерами по Нормандскму формату и американскими союзниками", - добавили в АП.
Как известно, последний телефонный разговор лидеров стран "Нормандской четверки" состоялся 24 июля 2017 года.
В нем приняли участие президент Украины Петр Порошенко, президент России Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель.