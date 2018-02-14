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Екс-прокурора Суса взяли під варту без права застави

Середа, 14 лютого 2018, 01:27
Екс-прокурора Суса взяли під варту без права застави

Екс-заступника начальника департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генпрокуратури Дмитра Суса взяли під варту без можливості внесення застави.

Про це повідомляє "Громадське" з посиланням на постанову Солом’янського суду Києва.

Із липня 2017 року Сус перебував під домашнім арештом, але в січні суд змінив йому запобіжний захід на заставу в розмірі 1,76 мільйонів гривень. 

Сус не вніс ці гроші як заставу, тому судді вирішили змінити йому запобіжний захід на тримання під вартою.

Як повідомлялось, 14 квітня 2017 року Дмитра Суса звільнили з посади старшого слідчого з особливо важливих справ Головного слідчого управління ГПУ за те, що він не вніс у декларацію інформацію про житло та автомобіль.

Суса підозрюють у перепродажі гральних автоматів і відеореєстратора.

Його затримали 25 липня в аеропорту "Бориспіль".

27 липня Солом'янський райсуд Києва обрав Сусу запобіжний захід у вигляді домашнього арешту терміном на 2 місяці.

Національне антикорупційне бюро  повідомило йому про підозру у вчиненні злочинів, кваліфікованих за ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191 (привласнення майна), ст. 366-1 (декларування недостовірної інформації) Кримінального кодексу.

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"Українська правда" у Threads

Теми: судпрокуратура
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