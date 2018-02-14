Экс-прокурора Суса взяли под стражу без права залога

Экс-заместителя начальника департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генпрокуратуры Дмитрия Суса взяли под стражу без возможности внесения залога.

Об этом сообщает "Громадське" со ссылкой на постановление Соломенского суда Киева.

С июля 2017 года Сус находился под домашним арестом, но в январе суд изменил ему меру пресечения на залог в размере 1,76 млн гривен.

Сус не внес эти деньги в качестве залога, поэтому судьи решили изменить ему меру пресечения на содержание под стражей.

Как сообщалось, 14 апреля 2017 года Суса уволили с должности старшего следователя по особо важным делам Главного следственного управления ГПУ за то, что он не внес в декларацию информацию о жилье и автомобиле.

Суса подозревают в перепродаже игровых автоматов и видеорегистратора.

Его задержали 25 июля в аэропорту "Борисполь".

27 июля Соломенский райсуд Киева избрал бывшему чиновнику Генпрокуратуры Дмитрию Сусу меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на 2 месяца.

Национальное антикоррупционное бюро сообщило Сусу о подозрении в совершении преступлений, квалифицированных по ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191 (присвоение имущества), ст. 366-1 (декларирование недостоверной информации) Уголовного кодекса.

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