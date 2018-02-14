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Повернення нардепа-втікача: відкрито справу про порушення кордону

Середа, 14 лютого 2018, 10:36

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження щодо незаконного ввезення до України колишнього нардепа від БЮТ та Партії регіонів Олександра Шепелєва.

Про це в інтерв'ю "Українській правді" повідомив головний військовий прокурор Анатолій Матіос.

"В нас зареєстровано кримінальне провадження за статтею 332 Кримінального кодексу за організацію невстановленими особами незаконного перетину державного кордону для перебуваючого в розшуку Шепелєва", - заявив він.

За його словами, це провадження розслідує СБУ, яке спробує встановити механізм перетину кордону, його мотив, виконавців.

"З якою метою людина, щодо якої заочно розглядаються справи в суді, де термін передбачає довічне позбавлення волі, добровільно чи в якийсь інший спосіб повернулася до України?" – запитує Матіос.

Він зазначив, що слідство встановить, де Шепелєв перебував, з ким спілкувався, хто і за яких обставин, з якою метою вчиняв фізичний примус до нього, скільки було осіб, які вчиняли такі незаконні дії, та як їх можна було б ідентифікувати.

"Так само ми будемо встановлювати, звідки, з якого місця і ким було здійснено анонімний дзвінок до СБУ про перебування Шепелєва в передмісті Києва. Такий анонімний дзвінок дійсно відбувся. Ми все це перевіряємо процесуальним шляхом", - каже головний військовий прокурор.

Як відомо, Шепелєв був затриманий у середу 8 лютого ввечері. При собі в нього було посвідчення "ДНР".

Потім його з синцями на обличчі доставили до зали суду.

Вперше Шепелєв був оголошений у розшук у січні 2013 року за підозрою в причетності до розкрадання коштів "Родовід Банку" на суму більше 220 мільйонів гривень за часів прем'єрства Тимошенко.

Окрім того екс-депутат фігурував у справах щодо вбивства глави наглядової ради "АвтоКразБанку" Сергія Кириченка у січні 2003 року та щодо замаху на життя колишнього акціонера "Родовіда" Сергія Дядечка.

Він утік до Угорщини, яка в березні 2014 року видала його Україні. Однак на Батьківщині екс-нардеп надовго не затримався. В липні того ж року Шепелєв втік з-під арешту в лікарні разом з конвоїром до Росії.

У березні 2015 року Шепелєв був затриманий російськими правоохоронцями, а суд дозволив екстрадувати його в Україну. Втім, екстрадиція так і не відбулася, а в серпні 2016 року він був звільнений з російського СІЗО.

Тоді ж стало відомо, що Головна військова прокуратура України відкрила проти екс-депутата справу про державну зраду, оскільки запідозрила його в переході на службу до ФСБ Росії.

Більше про Олександра Шепєлєва можна прочитати тут і тут

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Українська правда

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Теми: ШепелевскандалпрокуратураМатіоскордон
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