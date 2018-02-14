Повернення нардепа-втікача: відкрито справу про порушення кордону

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження щодо незаконного ввезення до України колишнього нардепа від БЮТ та Партії регіонів Олександра Шепелєва.

Про це в інтерв'ю "Українській правді" повідомив головний військовий прокурор Анатолій Матіос.

"В нас зареєстровано кримінальне провадження за статтею 332 Кримінального кодексу за організацію невстановленими особами незаконного перетину державного кордону для перебуваючого в розшуку Шепелєва", - заявив він.

За його словами, це провадження розслідує СБУ, яке спробує встановити механізм перетину кордону, його мотив, виконавців.

"З якою метою людина, щодо якої заочно розглядаються справи в суді, де термін передбачає довічне позбавлення волі, добровільно чи в якийсь інший спосіб повернулася до України?" – запитує Матіос.

Він зазначив, що слідство встановить, де Шепелєв перебував, з ким спілкувався, хто і за яких обставин, з якою метою вчиняв фізичний примус до нього, скільки було осіб, які вчиняли такі незаконні дії, та як їх можна було б ідентифікувати.

"Так само ми будемо встановлювати, звідки, з якого місця і ким було здійснено анонімний дзвінок до СБУ про перебування Шепелєва в передмісті Києва. Такий анонімний дзвінок дійсно відбувся. Ми все це перевіряємо процесуальним шляхом", - каже головний військовий прокурор.