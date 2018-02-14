Возвращение нардепа-беглеца: возбуждено дело о нарушении границы
Правоохранители открыли уголовное производство относительно незаконного ввоза в Украину бывшего нардепа от БЮТ и Партии регионов Александра Шепелева.
Об этом в интервью "Украинской правде" сообщил главный военный прокурор Анатолий Матиос.
"У нас зарегистрировано уголовное производство по статье 332 Уголовного кодекса за организацию неустановленными лицами незаконного пересечения государственной границы для пребывающего в розыске Шепелева", - заявил он.
По его словам, это производство расследует СБУ, которое попытается установить механизм пересечения границы, его мотив, исполнителей.
"С какой целью человек, в отношении которого заочно рассматриваются дела в суде, где срок предполагает пожизненное лишение свободы, добровольно или каким-либо другим образом вернулся в Украину?" - спрашивает Матиос.
Он отметил, что следствие установит, где Шепелев находился, с кем общался, кто и при каких обстоятельствах, с какой целью совершал физическое принуждение к нему, сколько было лиц, совершивших такие незаконные действия, и как их можно было бы идентифицировать.
"Так же мы будем устанавливать, откуда, с какого места и кем был совершен анонимный звонок в СБУ о пребывании Шепелева в пригороде Киева. Такой анонимный звонок действительно был. Мы все это проверяем процессуальным путем", - говорит главный военный прокурор.
Как известно, Шепелев был задержан в среду 8 февраля вечером. При себе у него было удостоверение "ДНР".
Потом Шепелева с синяками на лице доставили в зал суда.
Ранее в апреле 2017 года российские СМИ сообщили о задержании Шепелева в Москве по ордеру на арест от Печерского районного суда Киева.
Шепелева обвиняют в заказном убийстве, хищении средств и государственной измене.
Он бежал в Венгрию, которая впоследствии выдала его Украине. Однако из Украины Шепелев сбежал из-под ареста в больнице вместе с конвоиром в Россию.
В 2012 году против экс-нардепа было возбуждено дело по подозрению в причастности к расхищению средств "Родовид Банка" на сумму более 220 млн грн, а также в участии совместно с бизнесменом Павлом Борулько в организации расхищения госсредств рефинансирования Нацбанка на сумму 315,3 млн грн в марте-мае 2009 года.
Позже МВД Украины сообщило, что Шепелев находится в международном розыске по подозрению в покушении на убийство и хищении средств.
Кроме того, экс-депутат фигурировал в делах об убийстве главы наблюдательного совета "Автокразбанк" Сергея Кириченко в январе 2003 года и о покушении на жизнь бывшего акционера "Родовида" Сергея Дядечко.
В августе 2016 года стало известно, что Главная военная прокуратура также открыла против экс-депутата дело по подозрению в государственной измене. По имеющимся данным, Шепелев перешел на службу в ФСБ России.
Шепелев дважды избирался в парламент по спискам БЮТ, но в 2010 году был исключен из фракции и перешел во фракцию Партии регионов, откуда все же впоследствии вышел.
На парламентских выборах 2012 года баллотировался по мажоритарному округу №13 (Винницкая обл.) как самовыдвиженец, однако занял лишь 7-е место.
В конце марта 2014 года Шевченковский райсуд Киева избрал для Шепелева меру пресечения в виде двухмесячного ареста.
20 марта 2015 года в России задержали экс-нардепа Шепелева.
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