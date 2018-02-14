Возвращение нардепа-беглеца: возбуждено дело о нарушении границы

Правоохранители открыли уголовное производство относительно незаконного ввоза в Украину бывшего нардепа от БЮТ и Партии регионов Александра Шепелева.

Об этом в интервью "Украинской правде" сообщил главный военный прокурор Анатолий Матиос.

"У нас зарегистрировано уголовное производство по статье 332 Уголовного кодекса за организацию неустановленными лицами незаконного пересечения государственной границы для пребывающего в розыске Шепелева", - заявил он.

По его словам, это производство расследует СБУ, которое попытается установить механизм пересечения границы, его мотив, исполнителей.

"С какой целью человек, в отношении которого заочно рассматриваются дела в суде, где срок предполагает пожизненное лишение свободы, добровольно или каким-либо другим образом вернулся в Украину?" - спрашивает Матиос.

Он отметил, что следствие установит, где Шепелев находился, с кем общался, кто и при каких обстоятельствах, с какой целью совершал физическое принуждение к нему, сколько было лиц, совершивших такие незаконные действия, и как их можно было бы идентифицировать.

"Так же мы будем устанавливать, откуда, с какого места и кем был совершен анонимный звонок в СБУ о пребывании Шепелева в пригороде Киева. Такой анонимный звонок действительно был. Мы все это проверяем процессуальным путем", - говорит главный военный прокурор.