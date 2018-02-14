Саакашвілі подав до суду через видворення в Польщу

2041 перегляд
Середа, 14 лютого 2018, 13:03

Екс-президент Міхеіл Саакашвілі подав позов до Окружного адмінсуду Києва з вимогою визнати незаконним видворення його в Польщу.

Про це повідомляє прес-служба суду.

"Відповідачами зазначені – Державна міграційна служба, Адміністрація Державної прикордонної служби та Міністерство внутрішніх справ", - йдеться у повідомленні.

Саакашвілі просить суд визнати незаконними дії відповідних структурних утворень ДМС, ДПС та МВС від 12 лютого 2018 року щодо його реадмісії до Польщі.

"Також позивач просить суд зобов’язати відповідне структурне утворення Державної міграційної служби скасувати дане рішення", - сказано у повідомленні суду.

Суд поки вирішує, чи відкривати провадження в адміністративній справі.

Як відомо, близько 15:00 12 лютого Саакашвілі затримали у столичному ресторані.

Пізніше у Державній прикордонній службі повідомили, що видворили лідера партії "Рух нових сил" Міхеіла Саакашвілі до Польщі.

При цьому Саакашвілі мали допитати 13 лютого в Святошинському райсуді Києва у справі розстрілу на Інститутській в лютому 2014 року.

У Варшаві Саакашвілі заявив, що буде відновлювати своє українське громадянство і організовувати протестний рух проти Порошенка.

Читайте також "Зворотній прорив. Як Саакашвілі вислали з України"

Олександр Шумілін, УП
Теми: Саакашвілі Польща суд
powered by lun.ua
По темі
Саакашвілі хоче від ЄС аналогу "списку Магнітського" для України 14 лютого 2018, 09:52
Саакашвілі вивезли польським чартером, вартість такого перельоту 8 тисяч євро – "Схеми" 14 лютого 2018, 00:17
Головні новини дня – за 60 секунд 13 лютого 2018, 21:02
Усі новини
Головні новини
Суд погодився допитати лише 16 зі 138 свідків від захисту Януковича
У НАБУ офіційно підтвердили затримання Труханова і його заступника
Кабмін відреагував на "хамство і маніпуляції" з Угорщини та схвалив зміни
Кабмін запропонував Раді посилити санкції проти Росії
Усі новини
психологія

Може, ну його, Валентина? Три позитивні наслідки самотності від психолога

подорожі

15 місць для відпочинку в Європі, які варто відвідати в 2018-му