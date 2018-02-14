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Саакашвілі подав до суду через видворення в Польщу

Середа, 14 лютого 2018, 12:03

Екс-президент Міхеіл Саакашвілі подав позов до Окружного адмінсуду Києва з вимогою визнати незаконним видворення його в Польщу.

Про це повідомляє прес-служба суду.

"Відповідачами зазначені – Державна міграційна служба, Адміністрація Державної прикордонної служби та Міністерство внутрішніх справ", - йдеться у повідомленні.

Саакашвілі просить суд визнати незаконними дії відповідних структурних утворень ДМС, ДПС та МВС від 12 лютого 2018 року щодо його реадмісії до Польщі.

"Також позивач просить суд зобов’язати відповідне структурне утворення Державної міграційної служби скасувати дане рішення", - сказано у повідомленні суду.

Суд поки вирішує, чи відкривати провадження в адміністративній справі.

Як відомо, близько 15:00 12 лютого Саакашвілі затримали у столичному ресторані.

Пізніше у Державній прикордонній службі повідомили, що видворили лідера партії "Рух нових сил" Міхеіла Саакашвілі до Польщі.

При цьому Саакашвілі мали допитати 13 лютого в Святошинському райсуді Києва у справі розстрілу на Інститутській в лютому 2014 року.

У Варшаві Саакашвілі заявив, що буде відновлювати своє українське громадянство і організовувати протестний рух проти Порошенка.

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Олександр Шумілін, УП
Теми: СаакашвіліПольщасуд
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