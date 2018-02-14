Саакашвілі прилетів до Амстердама

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Середа, 14 лютого 2018, 13:27

Екс-президент Грузії і лідер партії "Рух нових сил" Міхеїл Саакашвілі прилетів до Нідерландів, де планував зустрітися з родиною.

Про це у Facebook повідомив нардеп Олексій Гончаренко.

"А Міхо-то вже в Амстердамі! Товариш щойно зустрів нашого джигіта-мученика в аеропорту і зобразив його на пам'ять", - написав він.

Гончаренко зазначив вельми гарний настрій Саакашвілі на фото, припустивши, що він не засмучується через "розлуку з Україною".

 

Раніше Саакашвілі повідомляв, що в найближчі дні планує зустрітися з сім'єю в Нідерландах, а пізніше "рухатися по всій Європі і займатися політичною діяльністю".

Як відомо, близько 15:00 12 лютого Саакашвілі затримали у ресторані Києва.

Високопоставлені джерела "Української правди" в правоохоронних органах повідомили, що Саакашвілі можуть депортувати в одну з країн Європи.

Пізніше у Державній прикордонній службі підтвердили, що видворили лідера партії "Рух нових сил" до Польщі.

Джерело в правоохоронних органах зазначило "Українській правді", що Польща прийняла Саакашвілі за процедурою реадмісії.

"За процедурою реадмісії як порушника кордону. За рішенням судів українських, повертати не будуть", - сказав співрозмовник УП.

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Українська правда
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