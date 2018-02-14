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У Януковича заявили, що судитимуться з екс-депутатом Держдуми через його свідчення

Середа, 14 лютого 2018, 19:22

Адвокати сина екс-президента Віктора Януковича Олександра збираються подати позов про захист честі і гідності проти колишнього депутата Держдуми Іллі Пономарьова.

Про це йдеться у заяві прес-секретаря Олександра Януковича Юрія Кирасира.

"З метою підтвердження брехливості показань свідка І. Пономарьова і залучення його до кримінальної відповідальності за дачу завідомо неправдивих показань найближчим часом адвокатами Олександра Януковича буде ініційована подача позову про захист честі і гідності, а також подано заяву про вчинення кримінального злочину", - повідомляється у заяві.

У Януковича заперечили свідчення Іллі Пономарьова про те, що Кремль дав його сину Олександру один мільярд доларів.

"Серед іншого, відвертою брехнею є заява І. Пономарьова про те, що нібито в 2013 році Олександр Янукович вів переговори з керівництвом Російської Федерації про продаж українських облігацій зовнішньої позики та після цього нібито отримав 1 млрд. доларів в якості підкупу за відмову президента України В. Януковича підписати Угоди про Асоціацію з ЄС", - зазначає речник Януковича.

Як відомо, у суді 14 лютого 2017 року колишній депутат Держдуми Ілля Пономарьов розповів у суді, що Янукович отримав від російської влади один мільярд доларів.

Віктора Януковича підозрюють у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособництво в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України) та ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 437 (пособництво у веденні агресивної війни) Кримінального кодексу України.

29 червня 2017 року у суді зачитали обвинувальний акт у справі про сприяння російській владі в анексії Криму та веденні агресивних воєнних дій на території України.

5 липня 2017 року Янукович оголосив, що не бажає брати участь в ініційованому Україною судовому процесі в справі про державну зраду і відкликає з суду своїх адвокатів.

Але 11 грудня адвокат Віталій Сердюк, який бере участь у процесі щодо розстрілів на Майдані, знову почав захищати Януковича у справі про держзраду.

З того часу суд допитує свідків.  

31 січня засідання суду не відбулося. Розгляд справи про держзраду Януковича перенесли на 7 лютого у зв’язку з тим, що на засідання не з'явилися захисники Януковича.

За словами прокурора Руслана Кравченка, зі сторони обвинувачення залишилось допитати 18 свідків.

Раніше захист подавав список із 35 осіб, яких просить допитати у суді у якості свідків.

Також повідомлялося, що 21 лютого у суді мають допитати як свідка президента Петра Порошенка.

Українська правда

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Теми: Януковичсуд
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