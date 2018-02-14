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У Януковича заявили, что будут судиться с экс-депутатом Госдумы из-за его показаний

Среда, 14 февраля 2018, 19:22

Адвокаты сына экс-президента Виктора Януковича Александра собираются подать иск о защите чести и достоинства против бывшего депутата Госдумы Ильи Пономарева.

Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Александра Януковича Юрия Кирасира.

"С целью подтверждения лживости показаний свидетеля И. Пономарева и привлечения его к уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний в ближайшее время адвокатами Александра Януковича будет инициирована подача иска о защите чести и достоинства, а также подано заявление о совершении уголовного преступления", - говорится в заявлении.

У Януковича отрицают свидетельство Ильи Пономарева о том, что Кремль дал его сыну Александру один миллиард долларов.

"Среди прочего, откровенной ложью является заявление И. Пономарева о том, что якобы в 2013 году Александр Янукович вел переговоры с руководством Российской Федерации о продаже украинских облигаций внешнего займа и после этого якобы получил 1 млрд. долларов в качестве подкупа за отказ президента Украины В. Януковича подписать Соглашения об ассоциации с ЕС", - отмечает пресс-секретарь Януковича.

Как известно, в суде 14 февраля 2017 бывший депутат Госдумы Илья Пономарев рассказал в суде, что Янукович получил от российских властей один миллиард долларов.

Виктора Януковича подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110 (пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины) и ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины.

29 июня 2017 года в суде зачитали обвинительный акт в деле о пособничестве российским властям в аннексии Крыма и ведении агрессивных военных действий на территории Украины.

5 июля 2017 года Янукович объявил, что не желает принимать участие в инициированном Украиной судебном процессе по делу о государственной измене и отзывает из суда своих адвокатов.

Однако 11 декабря адвокат Виталий Сердюк, который участвует в процессе относительно расстрелов на Майдане, снова начал защищать Януковича в деле о госизмене.

С того времени суд допрашивает свидетелей.

31 января заседание суда не состоялось. Рассмотрение дела о госизмене Януковича перенесли на 7 февраля в связи с тем, что на заседание не явились защитники Януковича.

По словам прокурора Руслана Кравченко, со стороны обвинения осталось допросить 18 свидетелей.

Ранее защита подавала список из 35 человек, которых просит допросить в суде в качестве свидетелей.

Также сообщалось, что 21 февраля в суде должны допросить в качестве свидетеля президента Петра Порошенко.

Украинская правда
Темы: Януковичсуд
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