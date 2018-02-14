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Суд переніс засідання щодо фігуранта справи, пов'язаної із Трухановим

Середа, 14 лютого 2018, 22:31

Солом’янський районний суд м. Києва переніс на 15 лютого розгляд справи про обрання запобіжного заходу для Петра Загодиренка, якого підозрюють у завданні збитків бюджету Одеси.

Про це повідомляє "112-Україна".

Прокуратура вимагатиме для нього арешт або 10 мільйонів гривень застави.

Зазначається, що судове засідання почалося з вимоги адвокатів проводити засідання у закритому режимі без присутності журналістів. Однак судді не задовольнили цю вимогу.

Далі захист клопотав про відвід судді, бо начебто у них не було часу підготуватися до засідання.

Водночас прокуратура не виключає, що це може бути затягуванням судового процесу.

Загодиренко - представник компанії, яка перепродала Одесі майно заводу "Краян".

Як відомо, 15 лютого Солом’янський районний суд м. Києва розгляне клопотання від САП про обрання запобіжного заходу для мера Одеси Геннадія Труханова та його заступника Павла Вугельмана.

13 лютого у НАБУ підтвердили, що повідомили про підозру меру Одеси Геннадію Труханову та 3 посадовцям мерії Одеси за статтею про привласнення майна.

14 лютого Труханова затримали в столичному аеропорту "Бориспіль" і вручили підозру. 

Також у "Борисполі" затримали заступника мера Одеси Павла Вугельмана.

23 жовтня 2017 року співробітники НАБУ разом з озброєними силовиками винесли з квартири Труханова два опечатаних пакети з документами.

Труханов фігурує у справах щодо: 1) підписання мирової угоди з Борисом Кауфманом та Олександром Грановським щодо Одеського аеропорту; 2) купівлі приміщень заводу "Краян" за завищеними цінами під потреби міської влади; 3) привласнення коштів місцевого бюджету шляхом завищення вартості робіт із реконструкції автодоріг.

Читайте також: Труханова заштормило. У яких справах НАБУ фігурує мер Одеси

Марія Думанська, УП

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Теми: судОдесакорупція
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