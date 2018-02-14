Суд перенес заседание по фигуранту дела, связанного с Трухановым

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Среда, 14 февраля 2018, 23:31

Соломенский районный суд г. Киева перенес на 15 февраля рассмотрение дела об избрании меры пресечения для Петра Загодиренко, которого подозревают в нанесении ущерба бюджету Одессы.

Об этом сообщает "112-Украина".

Прокуратура требует для него арест или 10 миллионов гривен залога.

Отмечается, что судебное заседание началось с требования адвокатов проводить заседания в закрытом режиме без присутствия журналистов. Однако судьи не удовлетворили это требование.

Далее защита ходатайствовала об отводе судьи, потому что вроде бы у них не было времени подготовиться к заседанию.

В то же время прокуратура не исключает, что это может быть затягиванием судебного процесса.

Загодиренко - представитель компании, которая перепродала Одессе имущество завода "Краян".

Как известно, 15 февраля Соломенский районный суд г. Киева рассмотрит ходатайство от САП об избрании меры пресечения для мэра Одессы Геннадия Труханова и его заместителя Павла Вугельмана.

13 февраля в НАБУ подтвердили, что сообщили о подозрении мэру Одессы Геннадия Труханова и 3 чиновникам мэрии Одессы по статье о присвоении имущества.

14 февраля Труханова задержали в столичном аэропорту "Борисполь" и вручили подозрение.

Также в "Борисполе" задержали заместителя мэра Одессы Павла Вугельман.

23 октября 2017 сотрудники НАБУ вместе с вооруженными силовиками вынесли из квартиры Труханова два опечатанных пакеты с документами.

Труханов фигурирует в делах относительно: 1) подписания мирового соглашения с Борисом Кауфманом и Александром Грановским по Одесскому аэропорту; 2) покупки помещений завода "Краян" по завышенным ценам под нужды городской власти; 3) присвоения средств местного бюджета путем завышения стоимости работ по реконструкции автодорог.

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Мария Думанская, УП
Темы: суд Одесса коррупция
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