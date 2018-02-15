Починається суд щодо арешту Труханова, зібрались "тітушки" – активіст

Солом'янський райсуд Києва призначив початок засідання щодо обрання запобіжного заходу для мера Одеси Геннадія Труханова на 10:00 четверга.

Про це повідомляє у Facebook координатор "Громадського сектору Євромайдану" Олег Слабоспицький.

"Початок о 10:00, Солом'янський суд, Вознесенський узвіз 10-Б", - пише він.

Засідання почалося із запізненням - близько 10:40. Сам Труханов присутній.

"Весь суд та підходи до нього повні тітуханів в однаковій чорній формі. Весь коридор перед залою засідання зайняла група підтримки Труханова з Партії регіонів на чолі з нардепами", - повідомляє Слабоспицький.

За його словами, нардеп Дмитро Голубов від БПП та Олексендр Пресман від "Відродження" прийшли брати Труханова на поруки.

Коридор суду Фото: Олег Слабоспицький / Facebook

Фото: Ельдар Сарахман, УП

Фото: Ельдар Сарахман, УП

Фото: Ельдар Сарахман, УП

Як відомо, також 15 лютого Солом’янський суд розгляне клопотання від САП про обрання запобіжного заходу для заступника одеського мера Павла Вугельмана.

13 лютого у НАБУ підтвердили оголошення підозри меру Одеси Геннадію Труханову та 3 посадовцям мерії Одеси за статтею про привласнення майна.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура просить суд арештувати Геннадія Труханова з альтернативою застави в сумі 50 мільйонів гривень.

14 лютого Труханова затримали в столичному аеропорту "Бориспіль" і вручили підозру.

Також у "Борисполі" затримали заступника мера Одеси Павла Вугельмана.

Труханов був відсутній в Одесі понад 1,5 місяці – з 26 грудня 2017 року, коли почалася його чергова відпустка.

Це пов'язували із активізацією роботи НАБУ у справі про купівлю приміщень заводу "Краян" за завищеними цінами під потреби міської влади.

На думку слідства, розмір шкоди, завданої державі у результаті злочинної схеми – 185 мільйонів гривень.

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