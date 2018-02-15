Починається суд щодо арешту Труханова, зібрались "тітушки" – активіст
Солом'янський райсуд Києва призначив початок засідання щодо обрання запобіжного заходу для мера Одеси Геннадія Труханова на 10:00 четверга.
Про це повідомляє у Facebook координатор "Громадського сектору Євромайдану" Олег Слабоспицький.
"Початок о 10:00, Солом'янський суд, Вознесенський узвіз 10-Б", - пише він.
Засідання почалося із запізненням - близько 10:50. Сам Труханов присутній.
"Весь суд та підходи до нього повні тітуханів в однаковій чорній формі. Весь коридор перед залою засідання зайняла група підтримки Труханова з Партії регіонів на чолі з нардепами", - повідомляє Слабоспицький.
За його словами, нардеп Дмитро Голубов від БПП та Олексендр Пресман від "Відродження" прийшли брати Труханова на поруки.
Як відомо, також 15 лютого Солом’янський суд розгляне клопотання від САП про обрання запобіжного заходу для заступника одеського мера Павла Вугельмана.
13 лютого у НАБУ підтвердили оголошення підозри меру Одеси Геннадію Труханову та 3 посадовцям мерії Одеси за статтею про привласнення майна.
Спеціалізована антикорупційна прокуратура просить суд арештувати Геннадія Труханова з альтернативою застави в сумі 50 мільйонів гривень.
14 лютого Труханова затримали в столичному аеропорту "Бориспіль" і вручили підозру.
Також у "Борисполі" затримали заступника мера Одеси Павла Вугельмана.
Труханов був відсутній в Одесі понад 1,5 місяці – з 26 грудня 2017 року, коли почалася його чергова відпустка.
Це пов'язували із активізацією роботи НАБУ у справі про купівлю приміщень заводу "Краян" за завищеними цінами під потреби міської влади.
На думку слідства, розмір шкоди, завданої державі у результаті злочинної схеми – 185 мільйонів гривень.
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