Труханов уже в п'ятницю вийде на роботу – адвокат

Мер Одеси Геннадій Труханов у п'ятницю, 16 лютого, вийде на роботу і проведе сесію міськради.

Про це повідомив адвокат Труханова Олександр Лисак, повідомляє "Громадське".

"Він їде в Одесу, завтра сесія буде, він повертається до роботи", - сказав Лисак.

Захисник додав, що вже у п'ятницю Труханов планує провести сесію міськради.

Як відомо, у четвер Солом'янський суд Києва відпустив на поруки мера Одеси Геннадія Труханова.

Суд відпустив мера на поруки нардепа від БПП Дмитра Голубова.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура просила суд арештувати Труханова з альтернативою застави в сумі 50 мільйонів гривень.

Раніше під Солом'янським судом у Києві відбулися сутички і затримання, кульове поранення отримав правоохоронець.

13 лютого у НАБУ підтвердили оголошення підозри меру Одеси Геннадію Труханову та 3 посадовцям мерії Одеси за статтею про привласнення майна.

На думку слідства, розмір шкоди, завданої державі у результаті злочинної схеми – 185 мільйонів гривень.

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