Труханов уже в пятницу выйдет на работу - адвокат

Мэр Одессы Геннадий Труханов в пятницу, 16 февраля, выйдет на работу и проведет сессию горсовета.



Об этом сообщил адвокат Труханова Александр Лысак, сообщает "Громадське".



"Он едет в Одессу, завтра сессия будет, он возвращается к работе", - сказал Лысак.



Защитник добавил, что уже в пятницу Труханов планирует провести сессию горсовета.

Как известно, в четвер Соломенский суд Киева отпустил на поруки мэра Одессы Геннадия Труханова.

Суд отпустил мэра на поруки нардепа от БПП Дмитрия Голубова.

Специализированная антикоррупционная прокуратура просила суд арестоватьТруханова с альтернативой залога в сумме 50 миллионов гривен.



Ранее под Соломенским судом в Киеве произошли столкновения и задержания, пулевое ранение получил правоохранитель.

13 февраля в НАБУ подтвердило объявления подозрения мэру Одессы Геннадия Труханова и 3 чиновникам мэрии Одессы по статье о присвоении имущества.

По мнению следствия, размер ущерба, причиненного государству в результате преступной схемы – 185 миллионов гривен.

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