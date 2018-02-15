Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Міграційній службі не знають, хто організував чартер для Саакашвілі – "Схеми"

Четвер, 15 лютого 2018, 19:24
У Міграційній службі не знають, хто організував чартер для Саакашвілі – Схеми

Державна міграційна служба не організовувала транспортування лідера "Руху нових сил" Міхеіла Саакашвілі під час його реадмісії з України до Польщі.

Про це повідомили у відомстві на запит журналістів програми "Схеми".

"ДМС не здійснювала транспортування Міхеіла Саакашвілі з України до Республіки Польща. Інформація про транспортування зазначеної особи у ДМС відсутня", – йдеться у повідомленні.

Як зазначають журналісти, раніше у Державній прикордонній службі їм повідомили, що не мають інформації щодо організаторів та оплати перельоту на приватному літаку для вивезення Міхеіла Саакашвілі до Польщі, і порадили звертатися з цим питанням до Міграційної служби.

 

Як відомо, близько 15:00 12 лютого Саакашвілі затримали у столичному ресторані.

Пізніше у Державній прикордонній службі повідомили, що видворили лідера партії "Рух нових сил" Міхеіла Саакашвілі до Польщі.

Літак, яким вивезли до Польщі екс-президента Грузії Міхеіла Саакашвілі, належить польській авіакомпанії. Вартість перельоту – 8 тисяч євро.

Журналісти дізнались, що в Україні організувати цей рейс допомагала українська компанія Sky Handling.

"Ми співпрацюємо з цією компанією в Україні. Вони займаються технічними нюансами", – підтвердили інформацію в польській компанії Jet Story.

Повідомляється, що в польській компанії, яка здає в оренду літак, яким транспортували Саакашвілі, відмовились відповідати на питання, хто оплатив переліт.

Читайте також "Зворотній прорив. Як Саакашвілі вислали з України"

"Українська правда" у Threads

Теми: Міграційна службаСаакашвіліавіа
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У "Київстарі" підтвердили хакерську атаку, але кажуть, що дані користувачів у безпеці

Туск заявив, що його уряд буде вимагати повної мобілізації Заходу для допомоги Україні

МВС пропонує допомогу абонентам "Київстара", які залишились без зв'язку

Блокування кордону: в ДПСУ розповіли про проблемні напрямки, в чергах – понад 5 тис. вантажівок

США радять Україні закріпитися на поточних позиціях, окопуватися і нарощувати сили − NYT

Новий поштовх: ЄС може дати Україні 15 млрд євро з заморожених російських активів – FT

Усі новини...
Міграційна служба
ДМС зупиняє анулювання закордонних паспортів з хибною транслітерацією і відновить скасовані – депутат
ЄС зафіксував рекордну кількість спроб нелегального в'їзду з 2016 року
Міграційна служба не відмовляла ексдобровольцю з Білорусі, документи вже оформляють
Останні новини
13:36
фотоДо банди рекетирів, яка викрадала людей та "вибивала" гроші, причетний депутат – правоохоронці
13:33
Збій "Київстар": у Сумах тимчасово не працюватиме система оповіщення
13:30
На MonoBank здійснюють масовану DDoS-атаку: запевняють, що все під контролем
13:23
Чотири держави ЄС наполягають на визнанні Палестини
13:14
Збій "Київстар" може вплинути на банківську систему: Приватбанк роз'яснив, що робити
13:13
фотоНе давали їсти й пити, били струмом по статевих органах: росіянин і колаборант катували херсонців
12:57
Росіяни поцілили у бліндаж гранатою: історія військового, який втратив руку на фронті
12:49
У "Київстарі" підтвердили хакерську атаку, але кажуть, що дані користувачів у безпеці
12:48
Туск заявив, що його уряд буде вимагати повної мобілізації Заходу для допомоги Україні
12:40
Розвідка Британії: Росіяни воюють вночі, але їм бракує обладнання і підготовки
Усі новини...
Реклама: