У Міграційній службі не знають, хто організував чартер для Саакашвілі – "Схеми"

Державна міграційна служба не організовувала транспортування лідера "Руху нових сил" Міхеіла Саакашвілі під час його реадмісії з України до Польщі.

Про це повідомили у відомстві на запит журналістів програми "Схеми".

"ДМС не здійснювала транспортування Міхеіла Саакашвілі з України до Республіки Польща. Інформація про транспортування зазначеної особи у ДМС відсутня", – йдеться у повідомленні.

Як зазначають журналісти, раніше у Державній прикордонній службі їм повідомили, що не мають інформації щодо організаторів та оплати перельоту на приватному літаку для вивезення Міхеіла Саакашвілі до Польщі, і порадили звертатися з цим питанням до Міграційної служби.

Як відомо, близько 15:00 12 лютого Саакашвілі затримали у столичному ресторані.

Пізніше у Державній прикордонній службі повідомили, що видворили лідера партії "Рух нових сил" Міхеіла Саакашвілі до Польщі.

Літак, яким вивезли до Польщі екс-президента Грузії Міхеіла Саакашвілі, належить польській авіакомпанії. Вартість перельоту – 8 тисяч євро.

Журналісти дізнались, що в Україні організувати цей рейс допомагала українська компанія Sky Handling.

"Ми співпрацюємо з цією компанією в Україні. Вони займаються технічними нюансами", – підтвердили інформацію в польській компанії Jet Story.

Повідомляється, що в польській компанії, яка здає в оренду літак, яким транспортували Саакашвілі, відмовились відповідати на питання, хто оплатив переліт.

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