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В Миграционной службе не знают, кто организовал чартер для Саакашвили - "Схемы"

Четверг, 15 февраля 2018, 19:24
В Миграционной службе не знают, кто организовал чартер для Саакашвили - Схемы

Государственная миграционная служба не организовывала транспортировку лидера "Руху новых сил" Михеила Саакашвили во время его реадмиссии из Украины в Польшу.

Об этом сообщили в ведомстве на запрос журналистов программы "Схемы".

"ГМС не осуществляла транспортировку Саакашвили из Украины в Республику Польша. Информация о транспортировке указанного лица в ГМС отсутствует", - говорится в сообщении.

Как отмечают журналисты, ранее в Государственной пограничной службе им сообщили, что не располагают информацией об организаторах и оплате перелета на частном самолете для вывоза Саакашвили в Польшу, и посоветовали обращаться с этим вопросом в Миграционную службу.

 

Как известно, около 15:00 12 февраля Саакашвили задержали в столичном ресторане.

Позже в Государственной пограничной службе сообщили, что выдворили лидера партии "Рух новых сил" Михеила Саакашвили в Польшу.

Самолет, которым вывезли в Польшу экс-президента Грузии Михеила Саакашвили, принадлежит польской авиакомпании. Стоимость перелета  8 тысяч евро.

Журналисты узнали, что в Украине организовать этот рейс помогала украинская компания Sky Handling.

"Мы сотрудничаем с этой компанией в Украине. Они занимаются техническими нюансами",  подтвердили информацию в польской компании Jet Story.

Сообщается, что в польской компании, сдающей в аренду самолет, которым транспортировали Саакашвили, отказались отвечать на вопрос, кто оплатил перелет.

Читайте также "Обратный прорыв. Как Саакашвили выслали из Украины"

"Украинская правда" в Threads

Темы: Миграционная службаСаакашвилиавиа
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