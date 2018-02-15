В Миграционной службе не знают, кто организовал чартер для Саакашвили - "Схемы"
Государственная миграционная служба не организовывала транспортировку лидера "Руху новых сил" Михеила Саакашвили во время его реадмиссии из Украины в Польшу.
Об этом сообщили в ведомстве на запрос журналистов программы "Схемы".
"ГМС не осуществляла транспортировку Саакашвили из Украины в Республику Польша. Информация о транспортировке указанного лица в ГМС отсутствует", - говорится в сообщении.
Как отмечают журналисты, ранее в Государственной пограничной службе им сообщили, что не располагают информацией об организаторах и оплате перелета на частном самолете для вывоза Саакашвили в Польшу, и посоветовали обращаться с этим вопросом в Миграционную службу.
Как известно, около 15:00 12 февраля Саакашвили задержали в столичном ресторане.
Позже в Государственной пограничной службе сообщили, что выдворили лидера партии "Рух новых сил" Михеила Саакашвили в Польшу.
Самолет, которым вывезли в Польшу экс-президента Грузии Михеила Саакашвили, принадлежит польской авиакомпании. Стоимость перелета – 8 тысяч евро.
Журналисты узнали, что в Украине организовать этот рейс помогала украинская компания Sky Handling.
"Мы сотрудничаем с этой компанией в Украине. Они занимаются техническими нюансами", – подтвердили информацию в польской компании Jet Story.
Сообщается, что в польской компании, сдающей в аренду самолет, которым транспортировали Саакашвили, отказались отвечать на вопрос, кто оплатил перелет.
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