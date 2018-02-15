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АРМА: Невідомі у камуфляжі знову вдерлися до офісів у "Гулівері"

Четвер, 15 лютого 2018, 19:53
АРМА: Невідомі у камуфляжі знову вдерлися до офісів у Гулівері

Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними злочинним шляхом, повідомило, що до приміщень у "Гулівері" вдерлися невідомі у камуфляжі і вивели їхніх співробітників на вулицю.

Про це йдеться у повідомленні АРМА у Facebook.

"Сьогодні, 15.02.2018, вчергове до приміщень Активів на 33 поверсі вдерлися невідомі особи в камуфляжі, на чолі яких виступала особа, яка усім представлялася Чепіжко Оксаною. Силою і погрозами життю представники Управителя і його охоронної фірми були виведені невідомими особами у камуфляжі з вказаних приміщень на вулицю", - розповіли в АРМА.

Пізніше у будівлю "Гулівера" їх вже не впустила охорона торговельно-офісного комплексу.

Крім того, в АРМА розповіли, що його уповноваженим особам постійно надходять погрози їхньому життю і здоров’ю під час кожного візиту до приміщень Активів від озброєних невідомих осіб в камуфляжі.

"Від Управителя Активами постійно надходять повідомлення про те, що кожної ночі невідомі особи, в спеціальному спорядженні, в шоломах і масках, з битками та помповими рушницями, сокирами, застосовуючи вогнегасники та інший невідомий газ, намагалися силою зайти до приміщень Активів", - йдеться у повідомленні.

Як відомо, АРМА просить прокуратуру втрутитися в ситуацію з приміщеннями київського комплексу "Гулівер".

Вранці 8 лютого в офісах медіахолдингу "Вести", що розташовані у ТРЦ Гулівер у Києві, з обшуком прийшли представники АРМА.

В АРМА повідомили, що у ТРЦ "Гулівер" Головна військова прокуратура ГПУ та Нацполіція проводять спільні заходи щодо передачі приміщень на 3 поверхах офісного центру Агентству з розшуку і повернення активів.  

Офіси "Вестей" розташовані на 32-му поверсі. 

3 лютого 2018 року працівники АРМА також приходили до "Гулівера", проте не змогли потрапити до приміщень, які орендує редакція газети "Вести".

"Вести" наполягали на незаконності дій представників Нацагентства.

15 грудня 2017 року співробітники АРМА вже заявляли, що їхній діяльності чинять опір у приміщеннях "Юнісон груп", де розташований офіс медіахолдингу "Вести".

14 липня 2017 року Головна військова прокуратура разом із Національною поліцією проводила комплекс обшуків у приміщеннях, які належать екс-міністру з доходів і зборів Олександру Клименку, в тому числі в медіахолдингу "Вести".

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков написав тоді, що холдинг пов’язаний із злочинною схемою "розкрадання державних коштів режимом Януковича", зокрема, Олександром Клименком.

Аваков також повідомив, що в рамках розслідування діяльності безпосередньо екс-міністра буде описано і заблоковано майно групи компанії "ЮНІСОН".

Пізніше головний військовий прокурор Анатолій Матіос заявив, що видання "Вести" змушене узгодити умови використання приміщень у ТРЦ "Гулівер" з АРМА.

Українська правда

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Теми: Київкримінал
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