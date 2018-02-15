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АРМА: Неизвестные в камуфляже снова ворвались в офисы "Гулливера"

Четверг, 15 февраля 2018, 19:53
АРМА: Неизвестные в камуфляже снова ворвались в офисы Гулливера

Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными преступным путем, сообщил, что в помещения в "Гулливере" ворвались неизвестные в камуфляже и вывели их сотрудников на улицу.

Об этом говорится в сообщении АРМА в Facebook.

"Сегодня, 15.02.2018 года, в очередной раз в помещения Активов на 33 этаже ворвались неизвестные в камуфляже, во главе которых выступало лицо, которое всем представлялось Чепижко Оксаной. Силой и угрозами жизни представители Управляющего и его охранной фирмы были выведены неизвестными лицами в камуфляже из указанных помещений на улицу", - рассказали в АРМА.

Позже в здание "Гулливера" их уже не впустила охрана торгово-офисного комплекса.

Кроме того, в АРМА рассказали, что его уполномоченным лицам постоянно поступают угрозы их жизни и здоровью при каждом визите в помещения Активов от вооруженных неизвестных в камуфляже.

"От Управляющего Активами постоянно поступают сообщения о том, что каждую ночь неизвестные лица, в специальном снаряжении, в шлемах и масках, с битами и помповым ружьем, топорами, применяя огнетушители и другой неизвестный газ, пытались силой зайти в помещения Активов", - говорится в сообщении.

Как известно, АРМА просит прокуратуру вмешаться в ситуацию с помещениями киевского комплекса "Гулливер".

Утром 8 февраля в офисах медиахолдинга "Вести", расположенных в ТРЦ Гулливер в Киеве, с обыском пришли представители АРМА.

В АРМА сообщили, что в ТРЦ "Гулливер" Главная военная прокуратура ГПУ и Нацполиция проводят совместные мероприятия по передаче помещений на 3 этажах офисного центра Агентству по розыску и возвращению активов.

Офисы "Вестей" расположены на 32-м этаже.

3 февраля 2018 года работники АРМА также приходили в "Гулливер", однако не смогли попасть в помещения, которые арендует редакция газеты "Вести".

"Вести" настаивали на незаконности действий представителей Нацагентства.

15 декабря 2017 года сотрудники АРМА уже заявляли, что их деятельности оказывают сопротивление в помещениях "Юнисон групп", где расположен офис медиахолдинга "Вести".

14 июля 2017 года Главная военная прокуратура совместно с Национальной полицией проводила комплекс обысков в помещениях, принадлежащих экс-министру с доходов и сборов Александру Клименко, в том числе в медиахолдинг "Вести".

Министр внутренних дел Арсений Аваков написал тогда, что холдинг связан с преступной схемой "хищения государственных средств режимом Януковича", в частности, Александром Клименко.

Аваков также сообщил, что в рамках расследования деятельности непосредственно экс-министра будет описано и заблокировано имущество группы компании "ЮНИСОН".

Позже главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что издание "Вести" вынуждено согласовать условия использования помещений в ТРЦ "Гулливер" с АРМА.

Украинская правда

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Темы: Киевкриминал
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