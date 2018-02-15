Cуд продовжить розгляд справи Россошанського про ДТП у березні

Обухівський районний суд переніс на 14 березня справу Дмитра Россошанського, якого звинувачують у порушенні правил дорожнього руху, що призвело до загибелі Світлани Сапатинської у 2015 році.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

"Це рішення схвалили у зв’язку з необхідністю провести додатковий допит свідків, які не з’явилися до суду, дослідити письмові докази частини експертних висновків і медичного дослідження", - пише видання.

Зазначається, що відповідне клопотання подали представники потерпілої.

Крім того, вони подали цивільні позови про відшкодування матеріальної та моральної шкоди в розмірі понад мільйон гривень.

Дмитро Россошанський погодився на це частково.

Як відомо, 30 вересня 2015 року у с. Демидів Дмитро Россошанський насмерть збив Світлану Сапатинську.

У травні 2017 року Россошанського засудили до семи років позбавлення волі.

27 грудня Апеляційний суд скасував цей вирок, але відправив справу на новий розгляд. Обвинуваченому продовжили запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 24 лютого.

Справою про загибель Світлани Сапатинської займалася її сестра - Ірина Ноздровська, тіло якої знайшли 1 січня 2018 року у Вишгородському районі Київської області.

8 січня 2018 року перший заступник голови МВС Сергій Яровий повідомив про те, що поліція встановила і затримала підозрюваного у вбивстві Ірини Ноздровської.

Джерела УП у правоохоронних органах підтвердили інформацію про те, що затриманий є родичем племінника судді Вишгородського району Дмитра Россошанського. Пізніше адвокат повідомив, що затриманий - Юрій Россошанський, батько Дмитра.

Згодом генпрокурор Юрій Луценко заявив, що затриманому підозрюваному оголошено про підозру.

Адвокати і родичі Ноздровської мають сумніви, що затриманий - її реальний убивця, але поліція запевняє, що затриманий обґрунтовано підозрюється у вбивстві.