Суд продолжит рассмотрение дела Россошанского о ДТП в марте

Обуховский районный суд перенес на 14 марта дело Дмитрия Россошанского, обвиняемого в нарушении правил дорожного движения, что привело к гибели Светланы Сапатинской в 2015 году.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

"Это решение приняли в связи с необходимостью провести дополнительный допрос свидетелей, не явившихся в суд, исследовать письменные доказательства части экспертных заключений и медицинского исследования", - пишет издание.

Отмечается, что соответствующее ходатайство подали представители потерпевшей.

Кроме того, они подали гражданские иски о возмещении материального и морального вреда в размере более миллиона гривен.

Дмитрий Россошанский согласился на это частично.

Как известно, 30 сентября 2015 в с. Демидов Дмитрий Россошанский насмерть сбил Светлану Сапатинскую.

В мая 2017 года Россошанского приговорили к семи годам лишения свободы.

27 декабря Апелляционный суд отменил этот приговор, но отправил дело на новое рассмотрение. Обвиняемому продолжили меру пресечения в виде содержания под стражей до 24 февраля.

Делом о гибели Светланы Сапатинской занималась ее сестра - Ирина Ноздровская, тело которой нашли 1 января 2018 года в Вышгородском районе Киевской области.

8 января первый замглавы МВД Сергей Яровой сообщил о том, что полиция установила и задержала подозреваемого в убийстве юриста и правозащитницы Ирины Ноздровской.

Источники УП в правоохранительных органах подтвердили информацию о том, что задержанный является родственником племянника судьи Вышгородского района Дмитрия Россошанского. Позже адвокат сообщил, что задержанный - Юрий Россошанский, отец Дмитрия.

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что задержанному подозреваемому в убийстве юриста и правозащитницы Ирины Ноздровской объявлено о подозрении.

Адвокаты и родные Ноздровской сомневаются, что задержанный - ее реальный убийца, но полиция заявляет, что задержанный обоснованно подозревается в убийстве Ноздровской.