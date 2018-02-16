У Київраді пропонують у певні дні піднімати бандерівський прапор

Київська міська рада розгляне проект рішення, яким пропонується у визначені дати піднімати червоно-чорний революційний прапор ОУН біля приміщень столичних райдержадміністрації.

Про це повідомляє прес-служба міськради Києва.

Зазначається, що постійна комісія Київської міськради з питань місцевого самоврядування, регіональних та міжнародних зв'язків на засіданні в п'ятницю погодила проект рішення "Про використання революційного прапора ОУН на будинках Київради і районних у м.Києві державних адміністрацій".

"Згідно з цим проектом рішення, Київрада рекомендуватиме керівникам підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності, вивішувати прапор ОУН у певні дати", - сказав співавтор проекту рішення, депутат Київради Володимир Бохняк.

У прес-службі додають, що йдеться про дати, пов'язані з видатними подіями національно-визвольної боротьби та вшанування пам'яті героїв. Зокрема:

1 січня - день народження лідера ОУН Степана Бандери;

22 січня - День Соборності України;

29 січня - День пам'яті Героїв Крут;

3 лютого - створення ОУН;

20 лютого - День пам'яті Героїв Небесної Сотні;

5 березня - річниця з дня смерті головнокомандувача УПА Романа Шухевича;

14 березня - День українського добровольця;

у третю неділю травня - День пам'яті жертв політичних репресій;

23 травня - День Героїв;

14 червня - день народження полковника Армії УНР Євгена Коновальця;

30 червня - проголошення Акта відновлення Української держави, день народження Р.Шухевича;

30 липня - Створення Української військової організації (УВО);

14 жовтня - День захисника України, день створення УПА.

Також зазначається, що цей перелік дат не остаточний, можуть бути запропоновані й інші дні.

Повідомляється, документ мають розглянути також на пленарному засіданні Київради.

Раніше повідомлялося, що Тернопільська міськрада дозволила під час усіх урочистих та святкових заходів на державних будівлях та комунальних установах Тернополя одночасно із синьо-жовтим прапором піднімати революційний червоно-чорний прапор ОУН.

Також повідомлялося, що рішення про використання червоно-чорного прапору ухвалила і Львівська облгосадміністрація.

Як відомо, що Сейм Польщі ухвалив запропонований рухом Kukiz'15 законопроект про заборону пропаганди так званої "бандерівської ідеології"

Згодом Сенат Польщі ухвалив без поправок закон про Інститут національної пам'яті Польщі, в якому передбачено кримінальну відповідальність за заперечення так званих "злочинів українських націоналістів" проти поляків.

У зв'язку з цим МЗС України висловило стурбованість, заявивши, що Польща намагається зобразити українців "злочинними націоналістами".

МЗС Ізраїлю також викликало заступника посла Польщі в Тель-Авіві для пояснень у зв'язку зі змінами в закон про Інститут національної пам'яті.

Президент Петро Порошенко заявив, що ухвалений польським парламентом закон щодо заборони так званої "бандерівської ідеології" не відповідає проголошеним принципам стратегічного партнерства між Україною та Польшею.