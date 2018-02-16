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В Киевсовете предлагают в определенные дни поднимать бандеровский флаг

Пятница, 16 февраля 2018, 16:23

Киевский городской совет рассмотрит проект решения, которым предлагается в определенные даты поднимать красно-черный революционный флаг ОУН возле помещений столичных райгосадминистраций.

Об этом сообщает пресс-служба горсовета Киева.

Отмечается, что постоянная комиссия Киевского горсовета по вопросам местного самоуправления, региональных и международных связей на заседании в пятницу согласовала проект решения "Об использовании революционного флага ОУН на домах Киевсовета и районных в г. Киеве государственных администраций".

"Согласно этому проекту решения, Киевсовет будет рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и организаций независимо от форм собственности, вывешивать флаг ОУН в определенные даты", - сказал соавтор проекта решения, депутат Киевсовета Владимир Бохняк.

В пресс-службе добавляют, что речь идет о датах, связанных с выдающимися событиями национально-освободительной борьбы и памяти героев. В частности:

1 января - день рождения лидера ОУН Степана Бандеры;

22 января - День Соборности Украины;

29 января - День памяти Героев Крут;

3 февраля - создание ОУН,

20 февраля - День памяти Героев Небесной Сотни;

5 марта - годовщина со дня смерти главнокомандующего УПА Романа Шухевича;

14 марта - День украинского добровольца;

в третье воскресенье мая - День памяти жертв политических репрессий;

23 мая - День Героев;

14 июня - день рождения полковника Армии УНР Евгения Коновальца;

30 июня - провозглашение Акта восстановления Украинского государства, день рождения Шухевича;

30 июля - Создание Украинской военной организации (УВО)

14 октября - День защитника Украины, день создания УПА.

Также отмечается, что этот перечень дат не окончательный,  и могут быть предложены и другие дни.

Сообщается, что документ должны рассмотреть на пленарном заседании Киевсовета.

Ранее сообщалось, что Тернопольский горсовет разрешил во время всех торжественных и праздничных мероприятий на государственных зданиях и коммунальных учреждениях Тернополя одновременно с сине-желтым флагом поднимать революционный красно-черный флаг ОУН.

Также сообщалось, что решение об использовании красно-черного флага приняла и Львовская облгосадминистрация.

Как известно , что Сейм Польши принял предложенный движением Kukiz'15 законопроект о запрете пропаганды так называемой "бандеровской идеологии".

Также сообщалось, что Сенат Польши принял без поправок закон об Институте национальной памяти Польши, в котором предусмотрена уголовная ответственность за отрицание так называемых "преступлений украинских националистов" против поляков.

В связи с этим МИД Украины выразил обеспокоенность, заявив, что Польша пытается изобразить украинцев "преступными националистами".

МИД Израиля также вызвало заместителя посла Польши в Тель-Авиве для объяснений в связи с изменениями в закон об Институте национальной памяти.

Президент Петр Порошенко заявил, что принятый польским парламентом закон о запрете так называемой "бандеровской идеологии" не соответствует провозглашенным принципам стратегического партнерства между Украиной и Польшей.

Украинская правда
Темы: КиевБандеранационалисты
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