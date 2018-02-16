В Киевсовете предлагают в определенные дни поднимать бандеровский флаг
Киевский городской совет рассмотрит проект решения, которым предлагается в определенные даты поднимать красно-черный революционный флаг ОУН возле помещений столичных райгосадминистраций.
Об этом сообщает пресс-служба горсовета Киева.
Отмечается, что постоянная комиссия Киевского горсовета по вопросам местного самоуправления, региональных и международных связей на заседании в пятницу согласовала проект решения "Об использовании революционного флага ОУН на домах Киевсовета и районных в г. Киеве государственных администраций".
"Согласно этому проекту решения, Киевсовет будет рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и организаций независимо от форм собственности, вывешивать флаг ОУН в определенные даты", - сказал соавтор проекта решения, депутат Киевсовета Владимир Бохняк.
В пресс-службе добавляют, что речь идет о датах, связанных с выдающимися событиями национально-освободительной борьбы и памяти героев. В частности:
1 января - день рождения лидера ОУН Степана Бандеры;
22 января - День Соборности Украины;
29 января - День памяти Героев Крут;
3 февраля - создание ОУН,
20 февраля - День памяти Героев Небесной Сотни;
5 марта - годовщина со дня смерти главнокомандующего УПА Романа Шухевича;
14 марта - День украинского добровольца;
в третье воскресенье мая - День памяти жертв политических репрессий;
23 мая - День Героев;
14 июня - день рождения полковника Армии УНР Евгения Коновальца;
30 июня - провозглашение Акта восстановления Украинского государства, день рождения Шухевича;
30 июля - Создание Украинской военной организации (УВО)
14 октября - День защитника Украины, день создания УПА.
Также отмечается, что этот перечень дат не окончательный, и могут быть предложены и другие дни.
Сообщается, что документ должны рассмотреть на пленарном заседании Киевсовета.
Ранее сообщалось, что Тернопольский горсовет разрешил во время всех торжественных и праздничных мероприятий на государственных зданиях и коммунальных учреждениях Тернополя одновременно с сине-желтым флагом поднимать революционный красно-черный флаг ОУН.
Также сообщалось, что решение об использовании красно-черного флага приняла и Львовская облгосадминистрация.
Как известно , что Сейм Польши принял предложенный движением Kukiz'15 законопроект о запрете пропаганды так называемой "бандеровской идеологии".
Также сообщалось, что Сенат Польши принял без поправок закон об Институте национальной памяти Польши, в котором предусмотрена уголовная ответственность за отрицание так называемых "преступлений украинских националистов" против поляков.
В связи с этим МИД Украины выразил обеспокоенность, заявив, что Польша пытается изобразить украинцев "преступными националистами".
МИД Израиля также вызвало заместителя посла Польши в Тель-Авиве для объяснений в связи с изменениями в закон об Институте национальной памяти.
Президент Петр Порошенко заявил, что принятый польским парламентом закон о запрете так называемой "бандеровской идеологии" не соответствует провозглашенным принципам стратегического партнерства между Украиной и Польшей.