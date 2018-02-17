Климкин рассказал, кто виноват в срыве "нормандской" встречи

Министр иностранных дел Павел Климкин считает, что в следующий раз нужно собрать для переговоров в "нормандском формате" всех глав МИД четырех стран.

Об этом он написал в Twitter, комментируя итоги участия в Мюнхенской конференции по безопасности.

"О встрече в нормандском формате - в следующий раз будем собирать всех министров, иначе что-то идет не так. В этот раз – у немецкой делегации :)", - отметил он.

Близько 20 зустрічей, приємних і не дуже, та багато снігу в Мюнхені - такий головний підсумок Мюнхенської конференції. Щодо зустрічі у нормандському форматі - наступного разу будемо збирати всіх міністрів, інакше щось йде не так. На цей раз - у німецької делегації :) #MSC18 — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) February 17, 2018

Как известно, встреча "нормандской четверки" на уровне глав МИД планировалась 16 февраля.

В пятницу Климкин сообщил, что немецкая делегация не успевает вернуться в Мюнхен до 18.00, когда была запланирована встреча глав МИД в "нормандском формате", поэтому встреча может быть перенесена на субботу.

Шкода, що німецька делегація не встигає повернутися до Мюнхена до 18.00, коли була запланована Норманді. Домовлятимемося про новий час. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) February 16, 2018

Климкин также сообщил, что глава МИД Франции не приедет на встречу в "нормандском формате" 16 февраля в Мюнхен, при этом он обещал на следующих встречах поддерживать позицию Украины.

В субботу глава МИД России Сергей Лавров заявил, что если Германия готова к проведению встречи "нормандской четверки" в Мюнхене, то Россия также готова. Однако встреча так и не состоялась.