Климкин рассказал, кто виноват в срыве "нормандской" встречи

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Суббота, 17 февраля 2018, 19:36

Министр иностранных дел Павел Климкин считает, что в следующий раз нужно собрать для переговоров в "нормандском формате" всех глав МИД четырех стран.

Об этом он написал в Twitter, комментируя итоги участия в Мюнхенской конференции по безопасности.

"О встрече в нормандском формате - в следующий раз будем собирать всех министров, иначе что-то идет не так. В этот раз – у немецкой делегации :)", - отметил он.

Как известно, встреча "нормандской четверки" на уровне глав МИД планировалась 16 февраля.

В пятницу Климкин сообщил, что немецкая делегация не успевает вернуться в Мюнхен до 18.00, когда была запланирована встреча глав МИД в "нормандском формате", поэтому встреча может быть перенесена на субботу.

Климкин также сообщил, что глава МИД Франции не приедет на встречу в "нормандском формате" 16 февраля в Мюнхен, при этом он обещал на следующих встречах поддерживать позицию Украины.

В субботу глава МИД России Сергей Лавров заявил, что если Германия готова к проведению встречи "нормандской четверки" в Мюнхене, то Россия также готова. Однако встреча так и не состоялась.

Темы: Климкин Германия
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