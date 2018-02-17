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Санкції змусять РФ піти на поступки щодо миротворців ООН - Расмуссен

Субота, 17 лютого 2018, 23:46

За допомогою санкцій можна змусити РФ проявити гнучкість у питанні миротворчої місії ООН на Донбасі.

Таку думку українським журналістам у Мюнхені висловив колишній глава НАТО, радник президента України Петра Порошенка Андерс Фон Расмуссен, передає "Укрінформ".

"Дуже важливо зберігати тиск на Росію. Американське рішення посилити санкції, передати зброю Україні збільшило тиск на Росію, і нам треба зберігати його, щоб змусити росіян справді просунутися, в тому числі й у питанні миротворчої місії", - заявив політик.

"Спочатку Україна і Росія повинні дійти згоди щодо складу миротворчої сили. Я б, звичайно, хотів би бачити в її складі саме членів НАТО, але Росія, очевидно, буде проти. Тому ми радимо, щоб, наприклад, Фінляндія, Швеція, Австрія зробили свій внесок", - підкреслив Расмуссен.

"Я сумніваюсь, що буде якийсь розвиток подій доти, доки в Росії не відбудуться президентські вибори. Поки що пропозиція, з якою 2 місяці тому виступив Путін з дуже маленькою місією і без сильного мандата, не приведе до вирішення питання на сході України", - додав він.

Як відомо, Швеція заявила про готовність брати участь у миротворчій місії на Донбасі, якщо Росія та Захід погодяться на це.

Як країна, яка не є членом НАТО, Швеція була запропонована як можлива провідна країна в миротворчій місії у доповіді на замовлення Расмуссена.

Зазначається, що звіт був представлений посадовим особам, зокрема спеціальному представнику США в Україні Курту Волкеру в суботу.

Як повідомлялося, цей звіт передбачає застосування контингенту у 20 тисяч військовослужбовців з країн, які не є членами НАТО, і 4 тисяч поліцейських для того, щоб допомогти вирішити кризу в Україні.

15 лютого уповноважений Бундесверу з питань збройних сил Ганс-Петер Бартельс заявив, що розраховує на участь німецьких військових у майбутній миротворчій місії ООН на Донбасі.

Раніше повідомлялося, що Австрія готова розглянути участь своїх військових у миротворчій місії ООН на Донбасі.

Також про свою можливу участь у миротворчій місії на Донбасі заявляли у Білорусі.

У суботу президент Петро Порошенко заявив, що Україна готова до дискусійщодо етапів впровадження миротворчої місії ООН на Донбасі, а також щодо країн, які братимуть у ній участь.

"Українська правда" у Threads

Теми: ДонбасРосіямиротворціООН
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