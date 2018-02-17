Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Санкции заставят РФ пойти на уступки относительно миротворцев ООН - Расмуссен

Суббота, 17 февраля 2018, 23:46

С помощью санкций можно заставить РФ проявить гибкость в вопросе миротворческой миссии ООН на Донбассе.

Такое мнение украинским журналистам в Мюнхене высказал бывший глава НАТО, советник президента Украины Петра Порошенко Андерс Фог Расмуссен, передает "Укринформ".

"Очень важно сохранять давление на Россию. Американское решение ужесточить санкции, передать оружие Украине увеличило давление на Россию, и нам надо сохранить его, чтобы заставить россиян действительно продвинуться, в том числе и в вопросе миротворческой миссии", - заявил политик.

"Сначала Украина и Россия должны прийти к согласию по составу миротворческой силы. Я бы, конечно, хотел бы видеть в ее составе членов НАТО, но Россия, очевидно, будет против. Поэтому мы советуем, чтобы, например, Финляндия, Швеция, Австрия сделали свой вклад", - подчеркнул Расмуссен.

"Я сомневаюсь, что будет какое-то развитие событий до тех пор, пока в России не пройдут президентские выборы. Пока предложение, с которым 2 месяца назад выступил Путин с очень маленькой миссией и без сильного мандата, не приведет к решению вопроса на востоке Украины", - добавил он.

Как известно, Швеция заявила о готовности участвовать в миротворческой миссии на Донбассе, если Россия и Запад согласятся на это.

Как страна, не являющаяся членом НАТО, Швеция была предложена как возможная ведущая страна в миротворческой миссии в докладе по заказу Расмуссена.

Отмечается, что отчет был представлен должностным лицам, в том числе специальному представителю США в Украине Курту Волкеру в субботу.

Как сообщалось, этот доклад предусматривает развертывание контингента в 20 тысяч военнослужащих из стран, не являющихся членами НАТО, и 4 тысяч полицейских для того, чтобы помочь решить кризис в Украине.

15 февраля уполномоченный Бундесвера по вопросам вооруженных сил Ханс-Петер Бартельс заявил, что рассчитывает на участие немецких военных в миротворческой миссии ООН на Донбассе.

Ранее сообщалось, что Австрия готова рассмотреть участие своих военных в миротворческой миссии ООН на Донбассе.

Также о своем возможном участии в миротворческой миссии в Донбассе заявляли в Беларуси.

В субботу президент Петр Порошенко заявил, что Украина готова к дискуссиямотносительно этапов внедрения миротворческой миссии ООН на Донбассе, а также в отношении стран, которые будут принимать в ней участие.

Темы: ДонбассРосcиямиротворцыООН
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Воздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Глава ВККС опровергает наличие у него паспорта РФ и заявляет о давлении

Все новости...
Донбасс
Сырский: На Бахмутском направлении вернули ранее оккупированные территории
Оккупанты сообщили о "прилетах" по администрации Волновахи
На двух крупных восточных направлениях оккупанты собрали более 180 тысяч войск – Череватый
Последние новости
22:49
Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"
22:39
Воздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины
22:09
В отношении главы полиции Киевщины, имеющего имение под Киевом, начали служебное расследование
22:00
Новости экономики 21 декабря: последний транш из 18 миллиардов евро ЕС, "Киевстар" полностью восстановил сервисы
21:51
фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой
21:31
Удар по кафе в Краматорске: по поводу наводчика завершили досудебное расследование
21:26
Умеров с главой Минобороны Португалии обсудили обучение украинцев на F-16
21:02
Страны Большой семерки согласовали отсрочку выплаты Украиной госдолга до 2027 года
20:45
"Киевстар" подал судебный иск в связи с масштабным вмешательством в работу сети
20:41
Санкции США сорвали запуск крупнейшего завода СПГ российского "Новатэка" - Reuters
Все новости...
Реклама: