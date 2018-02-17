Санкции заставят РФ пойти на уступки относительно миротворцев ООН - Расмуссен

С помощью санкций можно заставить РФ проявить гибкость в вопросе миротворческой миссии ООН на Донбассе.

Такое мнение украинским журналистам в Мюнхене высказал бывший глава НАТО, советник президента Украины Петра Порошенко Андерс Фог Расмуссен, передает "Укринформ".

"Очень важно сохранять давление на Россию. Американское решение ужесточить санкции, передать оружие Украине увеличило давление на Россию, и нам надо сохранить его, чтобы заставить россиян действительно продвинуться, в том числе и в вопросе миротворческой миссии", - заявил политик.

"Сначала Украина и Россия должны прийти к согласию по составу миротворческой силы. Я бы, конечно, хотел бы видеть в ее составе членов НАТО, но Россия, очевидно, будет против. Поэтому мы советуем, чтобы, например, Финляндия, Швеция, Австрия сделали свой вклад", - подчеркнул Расмуссен.

"Я сомневаюсь, что будет какое-то развитие событий до тех пор, пока в России не пройдут президентские выборы. Пока предложение, с которым 2 месяца назад выступил Путин с очень маленькой миссией и без сильного мандата, не приведет к решению вопроса на востоке Украины", - добавил он.

Как известно, Швеция заявила о готовности участвовать в миротворческой миссии на Донбассе, если Россия и Запад согласятся на это.

Как страна, не являющаяся членом НАТО, Швеция была предложена как возможная ведущая страна в миротворческой миссии в докладе по заказу Расмуссена.

Отмечается, что отчет был представлен должностным лицам, в том числе специальному представителю США в Украине Курту Волкеру в субботу.

Как сообщалось, этот доклад предусматривает развертывание контингента в 20 тысяч военнослужащих из стран, не являющихся членами НАТО, и 4 тысяч полицейских для того, чтобы помочь решить кризис в Украине.

15 февраля уполномоченный Бундесвера по вопросам вооруженных сил Ханс-Петер Бартельс заявил, что рассчитывает на участие немецких военных в миротворческой миссии ООН на Донбассе.

Ранее сообщалось, что Австрия готова рассмотреть участие своих военных в миротворческой миссии ООН на Донбассе.

Также о своем возможном участии в миротворческой миссии в Донбассе заявляли в Беларуси.

В субботу президент Петр Порошенко заявил, что Украина готова к дискуссиямотносительно этапов внедрения миротворческой миссии ООН на Донбассе, а также в отношении стран, которые будут принимать в ней участие.