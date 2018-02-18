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В РФ продовжують твердити, що миротворці на Донбасі мають лише охороняти ОБСЄ

Неділя, 18 лютого 2018, 20:47

Член Радфеду Федеральних зборів Росії Олексій Пушков заявив, що план з урегулювання ситуації на Донбасі, запропонований екс-генсеком НАТО Андерсом Расмуссеном не запрацює, якщо буде реалізовуватись на умовах Києва. 

В інтерв'ю DW у кулуарах Мюнхенської конференції з безпеки Пушков заявив, що "Київ же хоче все й одразу, ми з цим не погоджуємося". 

За словами Пушкова, миротворчу місію необхідно погодити із представниками ОРДЛО. 

"Москва наполягатиме на запровадженні миротворчої місії для захисту СММ ОБСЄ. Ми маємо рухатися повільно, спочатку ввести миротворців, які допоможуть ОБСЄ виконувати їхню місію. Київ хоче забагато і зарано", - заявив він.

"Якщо це план (план Расмуссена - ред.), який передбачається на всій території Донбасу, він не спрацює. Миротворці їдуть туди встановлювати мир, а не воювати", - додав Пушков.

Як відомо, у доповіді, представленій під час Мюнхенської конференції з безпеки за дорученням екс-генсека НАТО, радника президента України Андерса Фога Расмуссена, зазначається: для врегулювання конфлікту на Донбасі ООН має відправити в Україну до 24 тисяч миротворців та поліцейських

Росія запропонувала свій варіант щодо розміщення миротворців на Донбасі, який передбачає наявність місії лише на лінії розведення сторін для охорони місії ОБСЄ.

Україна ж наполягає на миротворцях на усій захопленій території, в тому числі – на кордоні з Росією. Також Київ проти того, щоб росіяни входили у миротворчу місію ООН, якщо її спрямують на схід України.

30 січня спецпредставник США з питань України Курт Волкер заявив, що Росія вже не виключає можливість розгортання миротворчої місії ООН по всій території на Донбасі, включаючи російсько-український кордон.

ООН має розглянути застосування контингенту у 20 тисяч військовослужбовців з країн, які не є членами НАТО, і 4 тисяч поліцейських для того, щоб допомогти вирішити кризу в Україні.

"Українська правда" у Threads

Теми: ДонбасмиротворціРосіяООН
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