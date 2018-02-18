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В РФ продолжают твердить, что миротворцы на Донбассе должны только охранять ОБСЕ

Воскресенье, 18 февраля 2018, 20:47

Член Совфеда Федерального собрания России Алексей Пушков заявил, что план по урегулированию ситуации на Донбассе, предложенный экс-генсеком НАТО Андерсом Расмуссеном не заработает, если будет реализовываться на условиях Киева.

В интервью DW в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности Пушков заявил, что "Киев хочет все и сразу, мы с этим не согласны".

По словам Пушкова, миротворческую миссию необходимо согласовать с представителями ОРДЛО.

"Москва будет настаивать на введении миротворческой миссии для защиты СММ ОБСЕ. Мы должны двигаться медленно, сначала ввести миротворцев, которые помогут ОБСЕ выполнять их миссию. Киев хочет много и слишком рано", - заявил он.

"Если это план (план Расмуссена - ред.) предполагается на всей территории Донбасса, он не сработает. Миротворцы едут туда устанавливать мир, а не воевать", - добавил Пушков.

Как известно, в докладе, представленном во время Мюнхенской конференции по безопасности по поручению экс-генсека НАТО, советника президента Украины Андерса Фог Расмуссена, отмечается: для урегулирования конфликта на Донбассе ООН должна отправить в Украину до 24 тысяч миротворцев и полицейских.

Россия предложила свой вариант размещения миротворцев ООН на Донбассе, который предполагает наличие миссии только на линии разведения сторон для охраны миссии ОБСЕ.

Украина настаивает на миротворцах по всей захваченной территории, в том числе – у границы с Россией. Также Киев против того, чтобы россияне входили в миротворческую миссию ООН, если ее направят на восток Украины.

30 января спецпредставитель США Курт Волкер заявил, что Россия уже не исключает возможность развертывания миротворческой миссии ООН на всей территории на Донбассе, включая российско-украинскую границу.

ООН должна рассмотреть применение контингента в 20 тысяч военнослужащих из стран, не являющихся членами НАТО, и 4 тысяч полицейских для того, чтобы помочь решить кризис в Украине.

Темы: ДонбассмиротворцыРосcияООН
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