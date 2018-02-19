Нацгвардия сняла охрану с суда, отпустившего стрелка по полицейскому - ВСП

В Высший совет правосудия поступила жалоба, что Национальная гвардия сняла охрану с Шевченковского райсуда Киева.

Об этом сообщил на внеочередном заседании ВСП в понедельник его председатель Игорь Бенедисюк.

"19 февраля в Высший совет правосудия поступило обращение председателя Шевченковского райсуда Киева о снятии охраны с суда без объяснения причин", - рассказал он.

По его словам, в письме судьи говорится, что 19 февраля утром, около 9:30, бойцы Национальной гвардии, осуществлявшие охрану Шевченковского суда, оставили свои посты, не сообщив о причинах такого поступка. Также никаких объяснений не поступало Министерства внутренних дел.

"Таким образом, Шевченковский районный суд Киева остался без охраны", - процитировал Бенедисюк обращение судьи.

По его информации, руководство суда заявляет, что помещение учреждения до сих пор не взято под охрану, что создает угрозу безопасности как судей, так и материалов дел.

Беденисюк сообщил, что Шевченковский суд призывает ВСП немедленно разобраться в ситуации.

Совет призвал МВД немедленно возобновить охрану судов и обеспечить безопасность участникам судебного процесса.

Как известно, в четверг, 15 февраля, под Соломенским судом в Киеве, где избирали меру пресечения мэру Одессы Геннадию Труханову, произошли столкновения и задержания, пулевое ранение получил правоохранитель.

Позднее Шевченковский райсуд Киева отпустил из-под ареста человека, стрелявшего в полицейского.

В связи с этим министр внутренних дел Арсен Аваков предложил прекратить охрану судов силами Национальной полиции и Национальной гвардии.

Евгений Кизилов, УП