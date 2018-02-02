Бойовики досі не дозволили працівникам Vodafone відновити мобільний зв'язок у Донецьку

Бойовики ОРДО досі не надали гарантій безпеки працівникам мобільного оператора "Vodafone-Україна" для проведення ремонтних робіт з метою відновлення мобільного зв'язку в Донецькій області.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб (МінТОТ).

"Станом на 1 лютого 2018 року гарантії безпеки на виконання ремонтно-відновлювальних робіт на території ОРДО від представників незаконних збройних формувань не отримані. Представники Vodafone констатують відсутність подачі електроенергії на обладнання на території ОРДО", - йдеться у заяві.

"Питання відновлення мобільного зв’язку на території окремих районів Донецької області (ОРДО) обговорювалося під час засідання Тристоронньої контактної групи у Мінську. На жаль, усі намагання української сторони відновити зв’язок з окупованою частиною Донецької області блокуються незаконними збройними формуваннями", - підкреслили в МінТОТ.

"Українська сторона вимагає надати безпечний доступ для ремонтних бригад в район н.п. Оленівка, які б полагодили технічні пристрої на непідконтрольній Україні частині Донецької області та відновили можливість спілкування між громадянами України", - наголосили у відомстві.



Як відомо, мобільний оператор "Vodafone-Україна" 11 січня повністю перестав працювати у тимчасово окупованому Луганську і 12 січня в окупованих районах Донецька.

Пізніше в компанії "Vodafone-Україна" заявили, що не зможуть відновити зв'язокна окупованих територіях Луганської області, відключені в результаті обриву кабелю, якщо кабель обірваний на непідконтрольній Києву території.

За даними оператора, зараз більше третини обладнання "Vodafone-Україна" на непідконтрольній Україні території – у неробочому стані.

Ватажок окупованих районів Донецької області Олександр Захарченко заявив про можливість введення зовнішнього управління на території так званої "ДНР" щодо компанії "Vodafone-Україна".

17 січня директор з корпоративного управління і контролю "Vodafone-Україна" Олег Проживальський на засіданні комітету Верховної Ради з прав людини повідомив Vodafone планує відновити зв'язок в ОРДЛО 18 січня.

Пізніше у компанії заявили, що представники Vodafone працюють над відновленням зв'язку на території ОРДЛО, але має певні труднощі з виконанням робіт і допуском на територію, де виникло пошкодження.

24 січня у компанії заявили, що навіть якщо Vodafone отримає офіційний дозвіл на в’їзд на окуповану територію, компанія нікого не надсилатиме в ОРДО без гарантій безпеки.

Відзначається, що у Луганській області послуги зв’язку надаються в повному обсязі.