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Розміщення миротворців на Донбасі займе 6-10 місяців – Клімкін

Понеділок, 19 лютого 2018, 23:08
Розміщення миротворців на Донбасі займе 6-10 місяців – Клімкін

Після прийняття політичного рішення про миротворчу місію ООН на Донбасі її розгортання займе щонайменше 6-10 місяців.

Про це в ефірі програми "Свобода слова" заявив голова МЗС України Павло Клімкін.

"Якщо буде прийнято політичне рішення, то, як правило, в ООН на розгортання місії, а це досить масштабна місія, буде потрібно 6-9-10 місяців як мінімум, не виключено, що навіть більше", – наголосив міністр.

"Важливо, щоб це відбувалося так, щоб Росія не могла це заморозити на якомусь етапі і використати це для тиску на нас, і на Захід. Це має бути не географічна логіка  з лінії дотику і далі, а функціональна. Спочатку жорстка безпека, потім вся безпека, а потім тільки підготовка до наступних виборів і якийсь політичний компонент", – підкреслив Клімкін.

"Старт миротворчої місії на Донбасі має розпочатися лише після виходу російських військ з тимчасово окупованих територій на Сході України. Будь-які інші опції  це замороження. А замороження  це ситуація, яка вибухне в кожну секунду, і Росія безумовно використає це", – заявив він.

Як відомо, Росія перехопила ініціативу України щодо миротворців на Донбасі – і запропонувала свій варіант, який передбачає наявність місії лише на лінії розведення сторін для охорони місії ОБСЄ.

Україна ж наполягає на миротворцях на усій захопленій території, в тому числі – на кордоні з Росією. Також Київ проти того, щоб росіяни входили у миротворчу місію ООН, якщо її спрямують на схід України.

30 січня спецпредставник США Курт Волкер заявив, що Росія вже не виключає можливість розгортання миротворчої місії ООН по всій території на Донбасі, включаючи російсько-український кордон.

Повідомлялося, що ООН має розглянути застосування контингенту у 20 тисяч військовослужбовців з країн, які не є членами НАТО, і 4 тисяч поліцейських для того, щоб допомогти вирішити кризу в Україні.

Олексій Павлиш, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: МЗСКлімкінмиротворціДонбас
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