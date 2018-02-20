Размещение миротворцев на Донбассе займет 6-10 месяцев – Климкин

После принятия политического решения о миротворческой миссии ООН на Донбассе ее развертывание займет не менее 6-10 месяцев.

Об этом в эфире программы "Свобода слова" заявил глава МИД Украины Павел Климкин.

"Если будет принято политическое решение, то, как правило, в ООН на развертывание миссии, а это достаточно масштабная миссия, потребуется 6-9-10 месяцев как минимум, не исключено, что даже больше", – подчеркнул министр.

"Важно, чтобы это происходило так, чтобы Россия не могла это заморозить на каком-то этапе и использовать это для давления на нас, и на Запад. Это должна быть не географическая логика – с линии соприкосновения и дальше, а функциональная. Сначала жесткая безопасность, затем вся безопасность, а потом только подготовка к следующим выборам и некий политический компонент", – отметил Климкин.

"Старт миротворческой миссии на Донбассе должна начаться только после выхода российских войск из временно оккупированных территорий на Востоке Украины. Любые другие опции – это замораживание. А замораживание – это ситуация, которая взорвется в каждую секунду, и Россия безусловно использует это", – заявил он.

Как известно, Россия перехватила инициативу Украины о миротворцах на Донбассе и предложила свой вариант, который предполагает наличие миссии только на линии разведения сторон для охраны миссии ОБСЕ.

Украина настаивает на миротворцах на всей захваченной территории, в том числе – у границы с Россией. Также Киев против того, чтобы россияне входили в миротворческую миссию ООН, если ее направят на восток Украины.

30 января специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что Россия уже не исключает возможность развертывания миротворческой миссии ООН на всей территории на Донбассе, включая российско-украинскую границу.

Сообщалось, что ООН должна рассмотреть применение контингента в 20 тысяч военнослужащих из стран, не являющихся членами НАТО, и 4 тысяч полицейских для того, чтобы помочь решить кризис в Украине.

Алексей Павлыш, УП