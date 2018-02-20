Комітет Ради чекає пояснень від Бакуліна

Верховна Рада може розглянути подання генерального прокурора Юрія Луценка на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт народного депутата із "Опозиційного блоку" Євгена Бакуліна наступного тижня.

Про це у коментарі "Укрінформу" повідомив заступник голови регламентного комітету ВР народний депутат Володимир Арешонков.

"Подання на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт народного депутата із "Опозиційного блоку" Євгена Бакуліна надійшло сьогодні зранку (20 лютого, - ред.) до комітету Верховної Ради. Матеріали повні, тобто є подання і всі необхідні матеріали для ознайомлення депутатів", – каже Арешонков.

Водночас, за його словами, невідомо, чи надіслано це подання на ознайомлення самому Бакуліну.

"Відповідно до закону, у нього є п'ять днів, щоб надати у комітет свої пояснення. Тому ми не можемо проводити засідання комітету допоки їх не отримаємо, тобто засідання відбудеться тільки на наступному тижні. Взагалі, у комітету є до 20-ти днів, але зрозуміло, ми не будемо стільки тягнути: як тільки надійде пояснення, ми відразу зберемо засідання комітету", - зазначив Арешонков.

За його словами, засідання комітету, скоріше за все, відбудеться 28 лютого, згідно з планом.

"Але якщо голова комітету вирішить, що треба провести раніше, то засідання відбудеться раніше - у понеділок або вівторок. І наступного тижня подання може розглядатись у Верховній Раді", – наголосив нардеп.

Як повідомлялось, 16 лютого генпрокурор Юрій Луценко підписав подання про затримання і притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата від "Опозиційного блоку" Євгена Бакуліна.

Луценко зазначав, що подання стосується підозр за статтями 255 (створення організованого злочинного угрупування), 191 (розкрадання державних коштів) та інших статей у справі про так звані "вишки Бойка".

За словами генпрокурора, Бакулін, попри те, що є нардепом, територію України давно не відвідував.

4 лютого помічник Бакуліна заявив, що той перебуває у лікарні після операції.

Бакулін очолював "Нафтогаз України" з березня 2010 року по березень 2014 року. У березні 2014 року його затримали за підозрою в розкраданні коштів в особливо великих розмірах. Згодом Печерський суд Києва відпустив Бакуліна під заставу в сумі 10 млн грн.

Увечері 19 лютого голова Верховної Ради Андрій Парубій повідомив про те, що до парламенту надійшло подання генпрокурора на Євгена Бакуліна і зауважив, що невідкладно передав документи на розгляд профільного комітету.