Нацгвардія пояснила, чому зняла охорону з суду: ГРВІ

Національна гвардія зняла охорону з Шевченківського райсуду Києва 19 лютого у зв’язку з захворюванням бійців на ГРВІ.

Про це повідомляє прес-центр Судової влади з посиланням на лист голови Шевченківського райсуду Олега Савицького до Вищої ради правосуддя.

Савицький повідомляв, що після того, як нацгвардійці залишили приміщення суду, до нього надійшов лист з військової частини.

"Згодом на адресу суду надійшов лист від військової частини 3066 з проханням розглянути можливість увільнення від охорони приміщення суду в зв’язку з високим рівнем захворюваності особового складу 4 стрілецького батальйону на ГРВІ", - йдеться у листі судді.

В.о. голови Шевченківського райсуду Андрій Осаулов направив військовій частині відповідь про неможливість надання такої згоди.

Як відомо, 15 лютого під Солом'янським судом у Києві, де обирали запобіжний захід меру Одеси Геннадію Труханову, відбулися сутички і затримання, кульове поранення отримав правоохоронець.

Пізніше Шевченківський райсуд Києва відпустив з-під арешту чоловіка, який стріляв у поліцейського.

У зв'язку з цим міністр внутрішніх справ Арсен Аваков запропонував припинити охорону судів силами Національної поліції та Національної гвардії.

Пізніше до Вищої ради правосуддя надійшла скарга, що Національна гвардія зняла охорону з Шевченківського райсуду Києва.

На 16:00 19 лютого у зв’язку з цим призначили позачергове засідання ВРП.

Вища рада правосуддя заявила, що категорично не сприймає публічні заяви про відмову забезпечувати охорону судів.

За інформацією суду, станом на 18:00 19 лютого охорону приміщення поновили.

У МВС пояснили, що не знімали охорону з приміщення Шевченківського райсуду, мовляв, просто провели заміну гвардійців відповідно до плану організації чергування.