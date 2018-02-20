У ГПУ знають причетних до 48 вбивств на Майдані, про одне даних більше

Начальник управління спецрозслідувань Генпрокуратури Сергій Горбатюк сподівається, що суду вдасться вислухати свідчення про так званих "грузинських снайперів", які нібито діяли на Майдані в лютому 2014 року.

"Є одна особа, на яку посилаються так звані "італійські снайпери" (фігуранти італійського фільму – ред.), на слідстві. Сподіваємося, що він (свідок) також буде допитаний у суді", – сказав він на прес-конференції 20 лютого.

Горбатюк розповів про результати роботи у справі про злочини проти Майдану.

"Я зумисно не називаю того загиблого, стосовно якого у нас отримано більше інформації, тому що не хотілося б давати якісь можливості для втечі чи знищення речових доказів, якщо вони ще збереглися", – зазначив він.

Начальник управління спецрозслідувань ГПУ підсумував: "Щодо вбивств на Майдані стосовно 5-ти – один звинувачувальний акт направлено ще 2015 року, в 2016-му другий. Тоді ж повідомлено про підозру 32 особам, встановлені причетні до всіх 48-ми вбивств і 80-ти вогнепальних поранень. На теперішній час це питання суду".

Горбатюк зазначив, що в його департаменті працюють 42 слідчих і 33 прокурори, позаштатно – ще 32 слідчих поліції та понад 30 прокурорів, а штат розслідує понад 3400 злочинів, які сталися на Майдані. Тобто кожен слідчий має вести не менше 100 епізодів.

За кожним епізодом направлені обвинувальні акти, сказав Горбатюк.

Він уточнив, що за 2017 рік загалом повідомлено про підозру 48 особам, до суду скеровано 21 звинувачувальний акт щодо 36 осіб, суд визнав винними 10 осіб, стосовно 9 ухвалено обвинувальні вироки

Щодо штурму Майдану в ніч на 19 лютого розшукуються загалом 18 осіб, в тому числі екс-керівники СБУ та МВС, а також "тітушки", яким повідомлено підозру, в тому числі, у вбивстві журналіста В’ячеслава Веремія та застосуванні сили до протестувальників.

"Розслідується також убивства правоохоронців. Вони інкримінуються, в тому числі, керівництву правоохоронних органів, які давали наказ на проведення штурму Майдану, внаслідок чого загинули 5 правоохоронців і 14 отримали вогнепальні поранення", – сказав Горбатюк.

"Також повідомлено про підозру особі з числа протестувальників, за фактом убивства двох правоохоронців і спричинення вогнепального поранення одній особі", – додав він.

Горбатюк зазначив, що якщо особа захищає себе від нападу, то застосування зброї вважається необхідною обороною, а якщо людина захищає інших осіб від групового чи збройного нападу, то використання зброї вважається крайньою необхідністю .

"У цьому випадку, за попередніми даними, таких ознак не встановлено. Відповідно, особі надано можливість надати слідству докази розвитку подій. Але на вирішення питання про обрання запобіжного заходу ця особа не з’явилася і на сьогодні оголошена в розшук", – сказав представник ГПУ.

Він також уточнив, що з підозрюваних 12 осіб продовжують працювати у правоохоронних органах, із високопоставлених – один у Нацгвардії, двоє – в Нацполіції.

Раніше Горбатюк повідомляв, що загалом про підозру у справах щодо акцій по всій Україні з 30 листопада 2013 року до 21 лютого 2014 року повідомили 412 особам.

Перші вбивства на Майдані – січневі – не розкрито.