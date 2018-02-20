Ситник виграв апеляцію проти НАЗК

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Вівторок, 20 лютого 2018, 17:18

Апеляційний суд Києва скасував рішення Солом'янського райсуду, за яким директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник мав сплатити штраф у 1,7 тисяч гривень за невиконання вимог Нацагенства із запобігання корупції.

Про це йдеться у матеріалах суду.

Зазначається, що суд задовольнив апеляцію Ситника і скасував рішення суду першої інстанції в зв'язку з відсутністю складу адміністративного правопорушення.

Відповідне рішення було ухвалено 19 лютого.

Раніше повідомлялося, що суд визнав директора Національного антикорупційного бюро України Артема Ситника винним у скоєнні адміністративного правопорушення і наклав на нього штраф в розмірі 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто 1700 грн.

Як відомо, Національне агентство з запобігання корупції склало адміністративний протокол на Ситника за ст. 188-46 (невиконання законних вимог НАЗК) Кодексу про адміністративні правопорушення.

НАЗК звинувачує директора НАБУ у відмові надати агентству документи в справі про можливий конфлікт інтересів.

Зокрема, перевірялася інформація про те, що Ситник доручив керівнику юридичного управління НАБУ Ігорю Ярчаку представляти його інтереси в суді.

Раніше НАЗК внесло припис стосовно детектива НАБУ Ігоря Семака: його звинувачують у порушенні етичної поведінки та конфлікті інтересів з нардепом.

Українська правда
Теми: Ситник НАБУ НАЗК суд
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