Сытник выиграл апелляцию против НАПК

Апелляционный суд Киева отменил решение Соломенского райсуда, по которому директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник должен уплатить штраф в 1700 гривен за неисполнение требований Нацагенства по предупреждению коррупции.

Об этом говорится в материалах суда.

Отмечается, что суд удовлетворил апелляцию Сытника и отменил решение суда первой инстанции в связи с отсутствием состава административного правонарушения.

Соответствующее решение было принято 19 февраля.

Ранее сообщалось, что суд признал директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника виновным в совершении административного правонарушения и наложил на него штраф в размере 100 необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть 1700 грн.

Как известно, Национальное агентство по предупреждению коррупции составил административный протокол на Сытника по ст. 188-46 (невыполнение законных требований НАПК) Кодекса об административных правонарушениях.

НАПК обвиняло директора НАБУ в отказе предоставить агентству документы по делу о возможном конфликте интересов.

В частности, проверялась информация о том, что Сытник поручил руководителю юридического управления НАБУ Игорю Ярчаку представлять его интересы в суде.

Ранее НАПК внесло предписание относительно детектива НАБУ Игоря Семака по обвинению в нарушении этического поведения и конфликте интересов с нардепом.