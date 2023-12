В США адвоката по делу Тимошенко обвинили в даче ложных показаний

Специальный прокурор США Роберт Мюллер обвинил адвоката Алекса ван дер Зваана в предоставлении заведомо ложных показаний. В 2012 году Зваан работал в юридической компании, которую наняло Министерство юстиции Украины по делу экс-премьера Юлии Тимошенко.

Об этом сообщает Reuters.

"В опубликованных документах обвинения говорится, что ван дер Зваан дал ложные показания о том, что в последнее время он общался с экс-советником в предвыборном штабе Дональда Трампа Риком Гейтсом и другим неназванным человеком, которого обозначили как "лицо А.", - пишет агентство.

Сторона обвинения утверждает, что на самом деле адвокат разговаривал с Гейтсом, которого обвиняют в сговоре с целью отмывания денег, и "лицом А." в сентябре 2016 года и "секретно записывал звонки".

Кроме того, следствие заявляет, что ван дер Зваан удалил электронную переписку, которую должен был предоставить офису спецпрокурора на соответствующий запрос.

В документах не называют название юридической компании, в которой работал адвокат. Однако в докладе 2012 года в отношении Юлии Тимошенко упоминается международная юридическая фирма Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP.

Ее пресс-секретарь заявила, что компания прекратила сотрудничество с ван дер Звааном в 2017 году и "сотрудничает с правительством в связи с этим вопросом".

Агентство отмечает, что доклад юридической фирмы за 2012 год о Тимошенко был противоречивым.

"Адвокаты фирмы, в том числе ван дер Зваан, написали его по приказу Пола Манафорта. Отчет использовали для обоснования досудебного содержания Тимошенко ее соперником и клиентом Манафорта Януковичем", - говорится в сообщении.

Представители адвоката пока не смогли прокомментировать обвинения.

По утверждениям Reuters, обвинения адвоката способствуют усилению давления на Пола Манафорта Рика Гейтса.

Агентство добавляет, что тесть ван дер Зваана - российский миллиардер Герман Хан, основатель Альфа-банка. Недавно казначейство США добавило Хана в перечень российских олигархов, близких к Кремлю.

Позже Reuters сообщило, что ван дер Зваан признал себя виновным в одном обвинении по предоставлению ложных показаний. Судья назначил заседание по избранию меры наказания для адвоката на 3 апреля.

