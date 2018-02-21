Порошенко: "зеленых человечков" в Симферополе видел лично

Президент Петр Порошенко заявляет, что во время визита в Крым 27 февраля 2014 года, лично видел регулярные российские войска в Крыму и закрытый Верховный совет Крыма.

Об этом он сказал во время допроса в Оболонском суде по делу о государственной измене Виктора Януковича, который проходит в режиме видеоконференции из Администрации президента.

"Я лично видел военнослужащих в зеленой форме. Это были военнослужащие вооруженных сил РФ – как из состава Черноморского флота, так и из регулярных сил, которые были переброшены в эти дни, начиная с 20 февраля, через соответствующие аэропорты и порты Украины без согласия украинского государства, что может квалифицироваться как агрессия и незаконная аннексия. Это то, что я в Симферополе и Крыму видел лично. Своими глазами", - сказал Порошенко.

Порошенко свидетельствует по телевизору Скриншот с трансляции 112.UA

Он добавил, что со слов работников аэропорта знал, что в воздушном пространстве в тот день находились самолеты без опознавательных знаков, которые перебрасывали силы.

По словам Порошенко, он поехал в Крым по собственной инициативе и по поручению и.о. президента Александра Турчинова.

"27 февраля 2014 года я пришел в кабинет председателя ВР – и.о. президента Турчинова с предложением немедленно вылететь в Крым и лично провести переговоры с депутатами ВР Крыма для того, чтобы остановить разрушительные процессы, которые начались с попытки объявления незаконного референдума, убедить депутатов, и убедиться самому в процессах и событиях, которые в тот день произошли в Симферополе и в Крыму", - сказал Порошенко.

Он добавил, что после получения письменного поручения, сразу полетел в Симферополь.

"Прилетев в Симферополь, я увидел оцепление аэропорта, а за ним камеры с микрофонами. Несколько человек пытались меня остановить, завязалась стычка, я прорвался через оцепление и когда вошел в зону съемки телекамер и журналистов, то они побоялись попадать в зону действия камер", - сказал Порошенко.

Он добавил, что там выступил с заявлением, что "Крым – украинский, что мы должны сделать все для того, чтобы не допустить провокаций".

Порошенко рассказал, что созвонился с председателем ВР Крыма Владимиром Константиновым и договорился с ним о встрече, на которую сразу же уехал.

"Лично убедился, что Верховная Рада была закрыта, не работала, окружена была маленькими зелеными человечками – военнослужащими регулярных сил РФ и цепью лиц в камуфляже, которые себя называли крымской самообороной, но координировались офицерами спецслужб РФ", - сказал президент.

Он добавил, что после этого его начали блокировать, потому что его снимали журналисты и соответственно их камеры фиксировали закрытый парламент Крыма.

"Была дана команда, чтобы меня заблокировать, окружить и применить средства физического воздействия. Я пытался не дать им это сделать. Я позволил снять меня на видеокамеры, и мою попытку попасть в ВР Крыма, которая была заблокирована указанными лицами, включая военнослужащих РФ", - сказал Порошенко.

После этого он пошел к машине. По словам президента, на этом пути была угроза его жизни.

"В это время был окружен несколькими десятками, затем сотнями людей, часть из них были провокаторами, которые пытались ударить, угрожать, часть стала на мою защиту. Была непосредственная угроза моей жизни. Благодарю тех людей, которые меня защитили", - сказал Порошенко.

Он добавил, что после этого поехал на встречу с Константиновым, деталей которой не рассказал.

"Через несколько месяцев я увидел на видео признание Игоря Гиркина... с большим сожалением, что у него было оружие и что он его не применил против Порошенко", - подытожил президент.

В начале допроса он указал, что имел "разные отношения" с обвиняемым Януковичем, но не уточнил, какие.

"Я был лично знаком. У меня были разные отношения с Януковичем. И это все", - сказал Порошенко.

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Как известно, Виктора Януковича подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110 (пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины) и ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины.

29 июня 2017 года в суде зачитали обвинительный акт в деле о пособничестве российским властям в аннексии Крыма и ведении агрессивных военных действий на территории Украины.

5 июля 2017 года Янукович объявил, что не желает принимать участие в инициированном Украиной судебном процессе по делу о государственной измене и отзывает из суда своих адвокатов.

Однако 11 декабря 2017 года адвокат Виталий Сердюк, который участвует в процессе относительно расстрелов на Майдане, снова начал защищать Януковича в деле о госизмене.

С того времени суд допрашивает свидетелей.