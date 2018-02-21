Гройсман не виконуватиме заклик Авакова про зняття охорони з судів

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявляє, що не збирається реагувати на пропозицію міністра внутрішніх справ Арсена Авакова зняти охорону з судів.

Про це він сказав у коментарі телеканалу "112 Україна".

"Ніяких дій не відбувалося, охорона українських судів продовжується", - зазначив голова уряду.

Він додав, що Аваков і сам передумав це робити, і натякнув, що з боку міністра це була скоріш емоційна заява.

"Думаю, що це питання чутливості до справедливості", - заявив прем'єр.

Як відомо, у четвер, 15 лютого, під Солом'янським судом у Києві, де обирали запобіжний захід меру Одеси Геннадію Труханову, відбулися сутички і затримання, кульове поранення отримав правоохоронець.

Пізніше Шевченківський райсуд Києва відпустив з-під арешту чоловіка, який стріляв у поліцейського.

У зв'язку з цим міністр внутрішніх справ Арсен Аваков запропонував припинити охорону судів силами Національної поліції та Національної гвардії.

21 лютого прес-служба руху "Визволення" повідомила, що Апеляційний суд відправив під цілодобовий домашній арешт із носінням електронного браслета Олександра Федорченка, який підозрюється у пораненні поліцейського.

Євген Кізілов, УП