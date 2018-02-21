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Порошенко пояснив, чому не прийшов до суду

Середа, 21 лютого 2018, 13:54

Президент Петро Порошенко пояснює, що просив про надання показів у суді шляхом відеоконференції через щільний графік.

Про це він сказав 21 лютого під час допиту в Оболонському суді у справі про державну зраду Віктора Януковича, відповідаючи на запитання сторони захисту.

Зокрема адвокат Віталій Сердюк поцікавився, "які саме надважливі державні питання завадили президенту особисто прибути на допит до суду".

"Я не думаю, що це відноситься до компетенції адвоката, але з поваги до суду я готовий розкрити частину свого графіку", – зазначив Порошенко.

"Сьогодні зранку відбулася нарада з керівниками Збройних сил щодо імплементації підписаного вчора закону щодо реінтеграції Донбасу, бо ми маємо протягом буквально годин перебудувати управління обороною держави на сході країни зокрема створенням Оперативного штабу. Воно завершилось о 13.40", – пояснив глава держави.

Порошенко зазначив, що з 14-ї години відповідно він надає свідчення суду, а о 15.30 він має першу міжнародну зустріч із керівництвом зовнішньо-політичного відомства Данії.

"Після цього передбачений один публічний захід і два міжнародних. Це буде висвітлюватись у прямому ефірі, можете подивитись", – зазначив глава держави.

Як повідомлялось, на засіданні 21 лютого суд у справі про держзраду Віктора Януковича дозволив допитати президента Петра Порошенка через відеозв'язок.

Головуючий суддя Владислав Дев'ятко зазначив, що сторона обвинувачення надала достатні докази того, щоб дозволити свідку Порошенку свідчити дистанційно.

Валентина Романенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: ПорошенкосудЯнуковичсправа про держзраду
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