Суддя, який прийшов із хабаром до Холодницького, знову працює

3668 переглядів
Четвер, 22 лютого 2018, 10:56

Суддя Кіровського райсуду Дніпра Геннадій Підберезний, якого підозрюють у дачі хабара керівнику Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, продовжує вершити правосуддя.

Згідно зі списком справ, призначених до розгляду, 22 лютого він розглядає дві справи – кримінальну та адміністративну.

До кінця лютого в розкладі Підберезного ще 7 судових засідань.

 

Вища рада правосуддя відсторонювала Підберезного від роботи – але термін відсторонення збіг 16 січня.

 

Суддя не став коментувати хід подій, повідомляє ТСН. У Генпрокуратурі поки що не пояснили журналістам, чому Підберезний без перешкод повернувся на роботу,

13 лютого ГПУ заявляла про завершення досудового розслідування про дачу хабара Назару Холодницькому і спрямування звинувачувального акту до суду.

Як відомо, 21 вересня 2017 року суддя Геннадій Підберезний та його колега Наталія Овчаренко прийшли до керівника САП і намагалися дати Назару Холодницькому хабар у 50 тисяч доларів за закриття кримінального провадження стосовно Овчаренко, яку вже звільнено.

Того ж дня судді Підберезному вручили повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 4 ст. 369 КК – дача неправомірної вигоди за попередньою змовою групою осіб службовій особі, яка займає особливо відповідальне становище.

22 вересня Вища рада правосуддя дала згоду на утримання судді Підберезного під вартою – і 23 вересня Печерський райсуд Києва обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Після внесення застави 4 жовтня Підберезного звільнили з-під варти.

17 жовтня Вища рада правосуддя відсторонила Підберезного до 21 листопада, але 16 листопада продовжила відсторонення до 16 січня 2018 року.

Олена Рощенко, УП
Теми: суд хабар Холодницький Антикорупційна прокуратура
powered by lun.ua
По темі
Суд не буде повторно допитувати Порошенка 22 лютого 2018, 10:25
Європа поки не розморозить рахунки Сергія Клюєва 22 лютого 2018, 09:41
Cуд розгляне позов Саакашвілі до Порошенка щодо громадянства 21 лютого 2018, 23:06
Усі новини
Головні новини
Муженко: АТО на Донбасі завершується
У Трампа запевнили, що готують санкції проти РФ за втручання у вибори
Суддя, який прийшов із хабаром до Холодницького, знову працює
Фірма брата нового голови КС фігурує у провадженні про розкрадання коштів
Усі новини

6 архітекторів, на яких варто підписатися в Instagram

Гроші революції. Хто, коли і як надрукував перші гроші республіки