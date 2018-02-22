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Труханов тікав з суду під шквалом ударів і прокльонів

Четвер, 22 лютого 2018, 17:08
Труханов тікав з суду під шквалом ударів і прокльонів

На виході з Солом'янського суду Києва мера Одеси Геннадія Труханова зустрів натовп активістів, які ледь його не побили.

Про це свідчить відео, яке опублікував у Facebook координатор "Громадського сектору Євромайдану" Олег Слабоспицький.

У четвер, 22 лютого, в Солом'янському районному суді розглядали клопотання Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про відсторонення Труханова від посади мера на час розслідування його можливої причетності до розкрадання коштів міста.

Коли мер в оточенні кількох охоронців і поліцейських виходив з будівлі суду, на нього накинувся натовп активістів з прапорам України та "Правого сектору". З вигуками "Труханова на нари!" і "Ганьба!" вони намагалися підібратися поближче до Труханова й вдарити його древками прапорів по голові.

Захисникам одеського очільника ледве вдалося відбити атаки.

"Момент, коли сьогодні сепаратист Труханов зі своєю свитою регіоналів з Одеської міської та обласної ради тікав із приміщення суду. Спецпризначенці зробили для нього коридор, а активісти висловили все, що про нього думають", - прокоментував події Слабоспицький.

Як відомо, у четвер Солом'янський районний суд Києва оголосив перерву у засіданні щодо відсторонення від посади Труханова, підозрюваного у привласненні майна, до 27 лютого. Причина - в залі засідань виникли проблеми з комп’ютером і мікрофонами.

Як відомо, 23 жовтня 2017 року співробітники Національного антикорупційного бюро після обшуку винесли з квартири мера Одеси Труханова два опечатаних пакети з документами.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура просила суд арештувати Труханова з альтернативою застави в сумі 50 мільйонів гривень, але Солом'янський суд Києва відпустив Труханова на поруки нардепа від БПП Дмитра Голубова.

За даними УП, загалом Труханов фігурує у трьох справах: 1) щодо підписання мирової угоди з Борисом Кауфманом та Олександром Грановським щодо Одеського аеропорту; 2)  щодо купівлі приміщень заводу "Краян" за завищеними цінами під потреби міської влади; 3) щодо привласнення коштів місцевого бюджету шляхом завищення вартості робіт із реконструкції автодоріг.

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Євген Кізілов, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: судТрухановскандалнадзвичайна подіяКиїв
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