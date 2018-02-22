Розгляд справи про відсторонення Труханова перенесли

Солом'янський районний суд Києва оголосив перерву у засіданні щодо відсторонення від посади мера Одеси Геннадія Труханова, підозрюваного у привласненні майна, до 27 лютого.

Таке рішення на засіданні озвучив суддя Дмитро Кратко.

Розгляд клопотання Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про відсторонення Геннадія Труханова з посади мера Одеси продовжиться о 14:00 27 лютого.

Прокурор і детектив просили відсторонити мера, мотивуючи тим, що Труханов вчинив злочин саме з використанням владних повноважень, а нині може впливати на свідків, знищувати чи спотворювати документи, перешкоджати слідству.

За словами прокурора САП Валентина Мусіяки, відсторонення необхідне, щоб довести до звершення розслідування кримінального провадження.

Прокурор САП також розповів, що Труханов, перебуваючи у Празі, просив оформити заднім числом документи на його відрядження на конкретну дату, коли йому вже було оголошено про підозру.

Прокурор САП Валентин Мусіяка Скриншот з трансляції "Радіо Свобода"

"Питання про відрядження організовувалось, починаючи з 7 лютого помічником Труханова на ім'я Ігор. Це є матеріали негласних слідчих дій, згідно з якими ця особа на ім'я Ігор домовляється з іншою особою про можливість домовитися з Міністерством або посадовими особами Міністерства іншої країни про можливість відрядження Труханова до Праги.

Такий консенсус був знайдений, і Одеська мерія отримала відповідне запрошення, однак датоване воно було ще жовтнем 2017 року. Було з’ясовано, що таке запрошення на адресу електронної пошти одного з керівників Департаменту надійшло 13 лютого 2018 року, коли вже було повідомлено про підозру Труханову. А документи на відрядження були оформлені 12 лютого", - сказав Мусіяка.

Прокурор САП під час засідання також процитував розмову Труханова з якимось чиновником Одеської мерії, де Труханов каже, що хоче поїхати на Чемпіонат світу з карате, бо ним цікавиться НАБУ.

"Йде розмова про те, що хоче бути присутнім на Чемпіонаті світу з карате і каже: "Я би дуже хотів там бути. Ти ж знаєш, ми прийняли рішення в органі самоуправління, і зараз нас НАБУ там штормить", - прочитав прокурор.

Сам Труханов назвав усі звинувачення щодо нього підступами опонентів, "які фальсифікують справи і розкачують ситуацію в Одесі".

Він також близько 45 хв розказував, як залучив кошти до Одеси, працевлаштовував багато людей, дбав про інвалідів і "посилено працював над встановленням зовнішніх зв’язків", у зв’язку з чим ходив у відпуски і їздив у закордонні відрядження.

"Прошу не підтримувати обвинувачення і дати можливість місту розвиватися. У свою чергу буду брати участь у всіх слідчих діях", - сказав Труханов.

Скриншот з трансляції NEWSONE

Після цього суд пішов на перерву. Після перерви почав досліджувати документи про відрядження і відпустки Труханова, але в залі виникли проблеми з комп’ютером і мікрофонами. Через це оголосили технічну перерву.

Будівлю суду під час розгляду клопотання САП оточили кілька десятків поліцейських та нацгвардійців у повній амуніції.

Фото з Facebook Національного корпусу

Фото з Facebook Національного корпусу

Також під суд прийшли з пікетом представники "Правого сектору".

Фото з facebook Правого сектору

Були присутні під судом і представники "Національного корпусу". Кілька активістів тримають банер з написом: "Одеса в полоні бандитів та сепаратистів! Куди дивиться українська влада?".

Фото з Facebook Національного корпусу

Як відомо, 23 жовтня 2017 року співробітники Національного антикорупційного бюро після обшуку винесли з квартири мера Одеси Труханова два опечатаних пакети з документами.

13 лютого 2018 року у НАБУ підтвердили оголошення підозри Труханову й трьом посадовцям мерії Одеси за статтею про привласнення майна. На думку слідства, їхня злочинна схема завдала державі 185 млн грн збитків.

14 лютого Труханова затримали в столичному аеропорту "Бориспіль", хоча мер стверджував, що сам прийшов до НАБУ.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура просила суд арештувати Труханова з альтернативою застави в сумі 50 мільйонів гривень, але Солом'янський суд Києва відпустив Труханова на поруки нардепа від БПП Дмитра Голубова.

16 лютого Труханов прийшов на засідання Одеської міськради.

За даними УП, загалом Труханов фігурує у трьох справах: 1) щодо підписання мирової угоди з Борисом Кауфманом та Олександром Грановським щодо Одеського аеропорту; 2) щодо купівлі приміщень заводу "Краян" за завищеними цінами під потреби міської влади; 3) щодо привласнення коштів місцевого бюджету шляхом завищення вартості робіт із реконструкції автодоріг.

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