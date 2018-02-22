Труханов бежал из суда под шквалом ударов и проклятий

На выходе из Соломенского суда Киева мэра Одессы Геннадия Труханова встретила толпа активистов, которые едва его не побили.

Об этом свидетельствует видео, которое опубликовал в Facebook координатор "Гражданского сектора Евромайдана" Олег Слабоспицкий.

В четверг, 22 февраля, в Соломенском районном суде рассматривали ходатайство Специализированной антикоррупционной прокуратуры об отстранении Труханова от должности мэра на время расследования возможной его причастности к хищению средств города.

Когда мэр в окружении нескольких охранников и полицейских выходил из здания суда, на него набросилась толпа активистов с флагам Украины и "Правого сектора". С криками "Труханова на нары!" и "Позор!" они пытались подобраться поближе к Труханову и ударить его древками флагов по голове.

Защитникам одесского градоначальника с трудом удалось отбить атаки.

"Момент, когда сегодня сепаратист Труханов со своей свитой регионалов из Одесского городского и областного советов бежал из помещения суда. Спецназовцы сделали для него коридор, а активисты выразили все, что о нем думают", - прокомментировал события Слабоспицкий.

Как известно, в четверг Соломенский районный суд Киева объявил перерыв в заседании по отстранению от должности Труханова, подозреваемого в присвоении имущества, до 27 февраля. Причина - в зале заседаний возникли проблемы с компьютером и микрофонами.

Специализированная антикоррупционная прокуратура просила суд арестовать Труханова с альтернативой залога в сумме 50 миллионов гривен, но Соломенский суд Киева отпустил Труханова на поруки нардепа от БПП Дмитрия Голубова.

По данным УП, в целом Труханов фигурирует в трех делах: 1) о подписании мирового соглашения с Борисом Кауфманом и Александром Грановским по Одесскому аэропорту; 2) о покупке помещений завода "Краян" по завышенным ценам под нужды городских властей; 3) о присвоении средств местного бюджета путем завышения стоимости работ по реконструкции автодорог.

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Евгений Кизилов, УП