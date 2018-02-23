У Порошенка кажуть, що не весь Антикорупційний суд обирати іноземцям

Роль міжнародних експертів не може бути винятковою при відборі суддів Вищого антикорупційного суду, вважає представник президента у Верховній Раді Ірина Луценко.



"Всі рекомендації буде враховано..., але в рамках Конституції України", – сказала вона журналістам у Києві, повідомляє "Інтерфакс-Україна".



"Не може повністю група міжнародних експертів, тобто дорадча група експертів... повністю вибирати склад українського суду. Ми суверенна держава", – заявила Ірина Луценко.



За її словами, порядок відбору суддів Антикорупційного суду не може відрізнятися від методології, за якою формували Верховний суд, відбирали суддів Конституційного суду, а також за якою зараз проходить відбір суддів першої та другої інстанції.



"Тобто правила і стандарти мають бути однакові", – зазначила Луценко.



Вона припустила, що при доопрацюванні відповідного законопроекту про Вищий антикорупційний суд може бути посилено роль міжнародних експертів, їхньої оцінки щодо кандидатів на посади суддів.

Представник президента в парламенті зазначила, що на базі комітету з питань правової політики Верховної Ради вже створено робочу групу на чолі з депутатом фракції "Блок Петра Порошенка" Сергієм Алексєєвим, яка працюватиме над удосконаленням законопроекту про Вищий антикорупційний суд.



"Йде вже аналіз останніх рекомендацій Венеційської комісії та тих рекомендацій, які Венеційська комісія давала у 2010 році, і різні висновки Асоціації європейських суддів, Хартії про європейську суддівську систему", – зазначила Луценко.

"Я називаю документи, які вже аналізуються, щоб моменти і рекомендації Венеційської комісії, МВФ було враховано, але щоб цей закон про діяльність Антикорупційного суду відповідав і Конституції України", – додала нардеп і дружина генпрокурора.

Як відомо, 23 грудня 2017 року президент Петро Порошенко зареєстрував у Верховній Раді проект закону про Вищий антикорупційний суд, створити який вимагали активісти та західні політики.

Голова Верховної Ради Андрій Парубій прогнозує ухвалення закону про Антикорупційний суду до травня.

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький вважає, що Антикорупційний суд не зможе запрацювати цього року.

Порошенко ж вважає, що створити Антикорупційний суд слід до кінця цього року.

Президент заявляв, що законопроект має відповідати українській Конституції та законодавству – і "нічия думка не є остаточною".