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Озброєння ЗСУ сучасними танками затримується на рік – Муженко

П'ятниця, 23 лютого 2018, 15:34

Українська армія ще близько року чекатиме на обіцяні новітні танки "Оплот".

Про це розповів начальник Генерального штабу Збройних сил Віктор Муженко в інтерв'ю "Радіо Свобода".

"Ми очікували в кінці минулого року – на початку 2018 року отримання таких танків, але, виходячи з певних технічних причин, тобто можливостей нашої оборонної промисловості, ми передбачаємо, що такі танки отримаємо до кінця 2018 року", - сказав він.

БМ
БМ "Оплот"

Як відомо, в серпні 2017-го президент Петро Порошенко хвалився, що фінансування військового озброєння за три роки збільшилось у 10 разів і вже до кінця року в АТО будуть відправлені нові танки "Оплот".

У 2017 році ДП "Завод імені Малишева", що входить до складу ДК "Укроборонпром", продав за кордон танків "Оплот" і "Булат" на понад 3 мільярди гривень.

"Українська правда" у Threads

Теми: Збройні силиарміязброяАТОМуженко
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