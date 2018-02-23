Вооружение ВСУ современными танками задерживается на год – Муженко

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Пятница, 23 февраля 2018, 16:34

Украинская армия еще около года будет ждать обещанные новые танки "Оплот".

Об этом рассказал начальник Генерального штаба Вооруженных сил Виктор Муженко в интервью "Радио Свобода".

"Мы ожидали в конце прошлого года - начале 2018 года получения таких танков, но, исходя из определенных технических причин, то есть возможностей нашей оборонной промышленности, мы предполагаем, что такие танки получим до конца 2018 года", - сказал он.

БМ
БМ "Оплот"

Как известно, в августе 2017-го президент Петр Порошенко хвастался, что финансирование военного вооружения за три года увеличилось в 10 раз и уже к концу года в АТО будут отправлены новые танки "Оплот".

В 2017 году ГП "Завод имени Малышева", входящий в состав ГК "Укроборонпром", продал за границу танков "Оплот" и "Булат" более чем на 3 миллиарда гривен.

Темы: Вооруженные силы армия оружие АТО Муженко
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